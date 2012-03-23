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Находка дня: Специальный костюм Тони Старка для «Железного человека 2»

час назадОбсудить0

В официальном Instagram-аккаунте дизайнерской студии Ironhead появились фотографии специального костюма Тони Старка, созданного для «Железного человека 2». Его сделали в 2009 году, и предполагалось, что герой Роберта Дауни-мл. будет носить его под своей броней. Сцены в костюме даже были сняты, но на экран они так и не попали.

Неизвестно, для какой брони был создан этот костюм — для мобильной, которую Тони использует во время стычки с Иваном Ванко в Монако, или для новой версии, собранной ближе к финалу. Костюм в любом случае выглядит технологично и на одной из фотографий явно получил урон.

«Железный человек 2» — третий фильм франшизы Marvel, когда студия начала активно закладывать основу общей киновселенной. По сюжету картины Тони пришлось разбираться с наследием своего отца и сражаться с Иваном Ванко, сыном русского ученого, намеренным отомстить Тони за беды своей семьи.

«Железный человек 2» и другие фильмы Marvel прямо сейчас доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD.

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