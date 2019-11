Новый режиссер «Возвращения Робокопа» и еще 19 новостей дня

Абе Форсайт поставит боевик «Возвращение Робокопа»

Сюжет картины не раскрывается. Фильм станет прямым продолжением «Робокопа» 1987 года — истории экспериментального киборга, созданного на основе смертельно раненного полицейского. Он становится идеальной машиной по защите правопорядка, пока старые воспоминания не заставляют его пойти против программы, чтобы найти своих убийц.

Холт Маккэллани получил роль в триллере «Аллея кошмаров»

Основанный на одноименном нуаре 1947 года фильм рассказывает о молодом и амбициозном аферисте Стэне Карлайле. Долгое время проработав карнавальным фокусником, читающим чужие мысли, Стэн решает заняться более прибыльным делом. При помощи психиатра Лилит Риттер он убеждает богатых людей, что умеет разговаривать с мертвыми. Но попытка сыграть по-крупному оборачивается для Стэна провалом и вынуждает его вновь вернуться к карнавальной жизни, где он начинает постепенно спиваться. Брэдли Купер исполнит в проекте главную роль. Гильермо дель Торо занимает режиссерское кресло картины.

Постер сериала «Ведьмак»

Многосерийная экранизация романов Анджея Сапковского выйдет на Netflix 20 декабря.

Ким Ки Дук может снять фильм в Москве

«Я сейчас вообще постоянно нахожусь в Москве, там работаю над новым проектом, — рассказал режиссер в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты». — Поэтому я думаю, что следующий фильм буду снимать где-то в Москве или около нее, потому что там много друзей-кинематографистов, которые могут со мной вместе работать».

Пол Доунз Колайццо экранизирует «Идеальную няню» Лейлы Слимани

В центре сюжета — юрист Мириам, которая намерена вернуться к работе после рождения ребенка. Они с мужем находят идеальную няню, но тесные отношения с посторонней женщиной постепенно приводят к ревности, ненависти и подозрениям, рискующим разрушить идиллическую картину семейной жизни.

Трейлер фильма «Зов предков»

Экранизация романа Джека Лондона — история дружелюбного пса Бэка, чья размеренная домашняя жизнь перевернулась с ног на голову во времена золотой лихорадки в 1880-е, когда его вырвали из дома в Калифорнии и перевезли в дикую и холодную Аляску. Несмотря на суровое обращение хозяев, жестокость других псов и безжалостную природу, Бэк выживет, в конце концов оставит людей, одичает и станет вожаком стаи волков.

Йоргос Лантимос поставит мини-сериал «Человек в костюме Рокфеллера» (The Man In The Rockefeller Suit)

Проект основан на книге «Человек в костюме Рокфеллера: Потрясающее восхождение и невероятное падение серийного самозванца», которая рассказывает реальную историю Кларка Рокфеллера — харизматичного, успешного и загадочного выходца одной из богатейших семей Америки. Но когда его жена начинает подозревать, что Кларк не тот, за кого себя выдает, его налаженная идеальная система обмана начинает разваливаться на глазах.

Дэвид Кросс присоединился к актерскому составу третьего сезона сериала «Гений»

«Гений: Арета» — история жизни и карьеры знаменитой певицы Ареты Франклин, которую сыграет Синтиа Эриво. Проект расскажет, как она добивалась славы, как ее песни повлияли на будущие поколения, как она сражалась за гражданские права. Сьюзен-Лори Паркс выступит шоураннером третьего сезона.

Промо остросюжетной картины «Без жалости»

Главный герой фильма — оперативник ЦРУ Джон Кларк (Майкл Б. Джордан). Бывший спецназовец флота США, он долгое время вел личную войну с наркомафией, убившей его девушку. Служил в качестве разведчика во Вьетнаме и провел рискованную операцию по спасению военнопленных, обреченных на смерть. В итоге он сымитировал свою смерть и вступил в ряды ЦРУ под именем Джона Кларка. Стефано Соллима занимает режиссерское кресло картины.

Декстер Флетчер снимет фильм о помощнике Дракулы

В центре сюжета — Р. М. Ренфилд, пациент психиатрической лечебницы, который ест мух и пауков, считая, что поедание любых живых существ дает ему большую силу. Окружающие считали его безумцем и не подозревали, что на самом деле он верный прислужник Дракулы. В остальном подробности сюжета отсутствуют. Предполагается, что действие фильма развернется в наше время.

Холли Хантер получила роль в безымянной комедии Тины Фей

Главный герой проекта — успешный бизнесмен, решивший просто так баллотироваться в мэры Лос-Анджелеса. Он побеждает и теперь должен понять, как управлять городом, наладить отношения с дочкой и разобраться с растущей популяцией койотов. Фей написала сценарий проекта с Робертом Кэрлоком.

Тизер пятого сезона сериала «Лучше звоните Солу»

Спин-офф «Во все тяжкие» вернется на экраны 23 февраля 2020 года.

Джоан Аллен присоединилась к актерскому составу сериала «История Лизи»

В центре сюжета — Лизи Лэндон (Джулианна Мур), два года назад потерявшая мужа Скотта (Клайв Оуэн). Она пытается смириться с его смертью, но череда неожиданных событий заставляет ее заново вспомнить о супруге и напомнит ей, каким на самом деле был при жизни Скотт. Стивен Кинг и Джей Джей Абрамс написали сценарий восьмисерийного проекта, который выйдет на стрим-сервисе Apple TV Plus.

Изабелла Росселлини снимется в историческом сериале «Госпожа» (Domina)

Действие 10-серийного проекта развернется в Древнем Риме и расскажет о жизни Ливии Друзиллы, матери императора Тиберия, которая с помощью шантажа, убийств и обмана стала самой могущественной женщиной в Римской империи.

Стартовали съемки второго сезона сериала «Дикинсон»

Первый сезон сериала о поэтессе Эмили Дикинсон вышел на стрим-сервисе Apple TV+ 1 ноября. Дата релиза второго сезона пока не сообщается.

Netflix заказал производство драматического сериала «Горничная» (Maid)

Главная героиня проекта — мать-одиночка Молли Смит-Мецлер, которая едва сводит концы с концами, убирая в домах других людей. Денег с трудом хватает на одежду дочери, но Молли не намерена сдаваться и продолжает трудиться. Сериал основан на мемуарах Смит-Мецлер.

Джон Ледженд спродюсирует спортивную драму «День подписания» (Signing Day)

Картина расскажет об амбициозном спортивном агенте, которая отчаянно пытается заполучить молодую, перспективную звезду баскетбола в качестве клиента. Когда привычные методы не срабатывают, она обращается к противозаконным и аморальным.

Трейлер сериала «Все будет хорошо»

Сюжет проекта вращается вокруг 25-летнего Томаса, который становится опекуном для двух своих сестер. Он плохо представляет, как заменить девочкам умершего отца, но уверен, что в конечном счете все будет хорошо.

Дж. Т. Петти поставит триллер «Аппетит» (Appetite)

В центре сюжета — мать, которая расследует таинственное исчезновение своей дочери, что приводит к странным и пугающим последствиям.

Комедия «Среди акул» станет основой для сериала Quibi

Оригинал рассказывал о Гае — амбициозном молодом сотруднике кинокомпании «Кийстоун». Он работает на вздорного и грубого вице-президента Бадди Аккермана, помыкающего им и использующего его без зазрения совести. Героиней ремейка станет молодая ассистентка, работающая в крупной голливудской студии.

