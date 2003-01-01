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Постеры девятого эпизода «Звездных войн»: Дроиды, герои и один злодей

Сегодня, 09:08Обсудить0

Студия Lucasfilm выпустила коллекцию персонажных постеров с новыми и старыми персонажами девятого эпизода «Звездных войн». На отдельных плакатах представлены как главные герои трилогии сиквелов (Рей, Финн и По Дэмерон), так и новички. Например, дроид D-0 и загадочная Зорри Блисс в исполнении Кери Рассел.

До этого в сети появился стильный минималистичный постер, на котором одинокий истребитель X-Wing выступает против целой армады «Звездных разрушителей».

Короткий ролик с несколькими новыми сценами:

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» — финал саги о Скайуокерах и кульминация многовекового противостояния ситхов и джедаев. После этого вся франшиза двинется в новом направлении и с новыми героями и злодеями. Но каким именно станет финал, пока не раскрывается, а ролики лишь намекают на эпичную концовку.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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