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Слух дня: Студия Warner начала работу над сиквелом «Джокера»

Сегодня, 17:32Обсудить0

Согласно информации источника, студия Warner дала зеленый свет сиквелу нашумевшего хита «Джокер». Предполагается, что Тодд Филлипс займет режиссерское кресло продолжения, а Хоакину Фениксу предлагают вновь исполнить роль Артура Флека. Филлипс также напишет сценария продолжения совместно со Скоттом Сильвером.

По данным инсайдеров, в начале октября Филлипс обратился к студии с предложением разработать сразу несколько отдельных фильмов о происхождении разных персонажей комиксов DC. Глава Warner Тоби Эммерих, однако, не поддержал идею режиссера. В итоге было принято решение ограничиться двумя проектами: сиквелом «Джокера», который ранее стал самым кассовым фильмом с рейтингом R, и неизвестной картиной. На данный момент неизвестно, о каком герое или злодее идет речь.

Другие источники, тем временем, отрицают, что сиквел состоится в ближайшем будущем и отмечают, что работа над продолжением на данный момент не ведется. Информацию об октябрьской встрече Филлипса и Эммериха эти инсайдеры называют откровенной ложью и попыткой привлечь внимание к материалу. Они утверждают, что режиссер никогда не рассматривал возможность заняться другими персонажами DC.

Стоит отметить, что информация, опровергающая готовящийся сиквел, могла быть специально предоставлена студией. Подобный подход может применяться в редких случаях, когда студии не удается достигнуть договоренности с авторами или звездой проекта. В таком случае студия выпускает слух, чтобы привлечь внимание к переговорам и заставить другую сторону уступить.

«Джокер» — история незначительного обитателя Готэма Артура Флека, на которого никто не обращает внимания. Он ухаживает за больной мамой, которая с детства учила его смотреть на мир с улыбкой, и мечтает о карьере комика. Только вместо славы и признания его ждут насмешки, побои и безразличие окружающего мира, особенно со стороны Томаса Уэйна, самого богатого человека города, на которого всю жизнь работала его мать.

Со временем психика Артура не выдерживает, и он совершает поступок, который в итоге приведет его к новой роли — роли Джокера. Так Артур становится неожиданным лидером борьбы с системой, чей анархистский дух привлекает последователей, уставших жить под гнетом богачей.

Источник: THR

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