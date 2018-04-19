Чикатило, бешенство и летчица: 6 самых интересных проектов питчинга Фонда кино

В Москве Фонд кино провел дополнительную очную защиту фильмов кинокомпаний, не входящих в список лидеров индустрии, но все равно претендующих на получение государственных средств. После весенних питчингов у фонда осталось около 382 млн рублей, которые он готов распределить между отобранными заявками. Всего на питчинге было представлено 42 проекта. Мы выбрали 6 самых интересных.

«Бешенство»

Основанный на реальной истории вспышки эпидемии бешенства среди волков Амурской области, проект рассказывает об отце и сыне-наркомане, которых сыграют Сергей Бурунов и Никита Кукушкин. Первый надеется вылечить ребенка от зависимости, но вместо этого рискует жизнью сына: герои оказываются в тайге в разгар эпидемии бешенства диких животных. Режиссер картины — Дмитрий Дьяченко («Последний богатырь»), сценарий написал Алексей Казаков, ответственный за комедии «Горько!» и «СуперБобровы». Создатели обещают устроить настоящий «эмоциональный аттракцион». Прокат планируется зимой 2021 года, на производство и продвижение фильма просят 230 млн рублей.

«Казнь»

Продюсер Илья Стюарт («Лето») и режиссер-дебютант Ладо Кватания хотят снять историю самого известного серийного убийцы в России — Андрея Чикатило. Ему были предъявлены обвинения в совершении 53 убийств, сам преступник сознался в 56, а по оперативным сведениям, маньяк убил более 65 человек. Авторы проекта не намерены делать биографическую картину о Чикатило и вместо этого обещают фильм, вдохновленный реальными событиями. Главную роль должен сыграть Александр Паль, в проекте также заявлен Виктор Сухоруков. Общий бюджет производства и продвижения — 140 млн рублей, прокатчиком заявлен WDSSPR.

«Ледяной демон»

Продюсер Иван Капитонов и режиссер Святослав Подгаевский, чья специализация — новый русский хоррор по фольклорным мотивам («Невеста», «Яга. Кошмар темного леса»), предлагают на этот раз историю о мужчине, много лет пролежавшем замороженным во льдах. Когда его находят и возвращают к жизни, герой отправляется на поиски своей семьи, для которой его появление превращается в настоящий кошмар. Съемки начнутся уже в январе, бюджет фильма — 60 млн рублей.

«Литвяк»

Создатели военной картины «28 панфиловцев» намерены снять еще одно «народное кино». Героиней новой ленты станет советская летчица-истребительница Лидия Литвяк, которая в 1943 году сражалась с фашистами в небе Сталинграда. Ким Дружинин и Андрей Шальопа разделят режиссерское кресло проекта и предлагают новую схему краудфандинга — «привязать карту к фильму». Планируется, что банковская карта каждого отдельного зрителя будет привязана к проекту по сбору денег, и ежемесячно с нее будет списываться выбранная владельцем сумма. Бюджет ленты — около 300 млн рублей. На сегодня собрано чуть больше миллиона. Отметим, что про Лидию Литвяк также снимает и Алексей Герман-мл. — его фильм называется «Воздух».

«Свободное падение»

Фантастическая картина с Александром Кузнецовым в роли космонавта, который оказывается один в открытом космосе. Единственный путь к спасению — космическая станция, до которой добираться полтора часа. Авторы проекта утверждают, что при создании консультировались с настоящими космонавтами и экспертами космической отрасли. Режиссером фильма станет дебютант Олег Уразайкин, оператором — Федор Лясс («Хардкор», «Тренер», «Духless»).

«Таня и война»

Героиня драмы о блокадном Ленинграде — женщина, создающая мозаику в академии художника Фролова. Ее окружают ужасы войны и блокады, но она сопротивляется и продолжает творить, полностью отдавая себя искусству. Продюсеры картины Бакур Бакурадзе и Юлия Мишкинене (на их счету успешный «Салют-7» Клима Шипенко) обещают масштабные батальные сцены и обилие компьютерной графики. Оператором станет Михаил Кричман, ответственный за все картины Андрея Звягинцева. Фонд «Кинопрайм» Романа Абрамовича частично профинансирует производство картины.

Источник: «Бюллетень кинопрокатчика»

