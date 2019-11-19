Продолжение сериала «Викинги» от Netflix и еще 19 новостей дня

Джульетт Льюис и Кристина Риччи снимутся в сериале «Шершни»

В центре сюжета — женская школьная команда по футболу, чей самолет терпит крушение в лесах Онтарио. Пока идут поиски, с выживших медленно слезает налет цивилизации. Из слаженной команды они превращаются в разрозненные кланы каннибалов. Часть действия сериала развернется спустя 25 лет после крушения и расскажет, как сказались на девушках события прошлого. Роли в проекте также получили Элла Пернелл, Сэмми Ханратти, Софи Тэтчер, Софи Неллис, Стивен Крюгер и Эми Окуда. Карин Кусама поставит пилотный эпизод.

Источник: Deadline

Пом Клементьефф присоединилась к актерскому составу франшизы «Миссия: невыполнима»

Седьмой и восьмой фильмы серии о супершпионе Итане Ханте пока находятся на ранней стадии разработки, и какие-либо подробности о сюжете отсутствуют. Кристофер МакКуорри занимает режиссерское кресло обеих частей. Том Круз вновь исполнит роль Ханта.

Источник: Variety

Стивен Содерберг может поставить криминальный триллер «Рубильник» (Kill Switch)

Действие картины развернется в Детройте 1950-х. В центре сюжета — группа преступников, при загадочных обстоятельствах собравшихся для крупного дела. Когда все планы срываются, они должны вместе докопаться до истины. Дон Чидл, Джош Бролин, Себастиан Стэн и Джон Сина могут сняться в фильме.

Источник: The Playlist

Трейлер второго сезона сериала «Проект „Синяя книга“»

Проект вернется на экраны 21 января 2020 года. Первый сезон прямо сейчас доступен для просмотра на КиноПоиск HD.

Netflix выпустит продолжение сериала «Викинги»

24-серийный проект под названием «Викинги: Вальхалла» продолжит историю персонажей оригинального сериала, который завершится после шестого сезона. Заключительный сезон стартует 4 декабря.

Источник: Deadline

Анна Чэнселлор присоединилась к актерскому составу сериала «Стража»

Проект, вдохновленный произведениями Терри Пратчетта, расскажет о группе стражников, вынужденных следить за порядком в городе Анк-Морпорк, где преступления разрешены законом. Здесь обитают люди и расы со всего Плоского мира, бок о бок живут тролли, гномы, големы, вампиры, оборотни, зомби. Все они не просто сосуществуют, но и борются за свои права и равенство при приеме на работу. И только Ночная стража следит за порядком в этом гигантском кипящем котле нечистот. Чэнселлор исполнит роль Витинари, патриция и тирана Анк-Морпорка. Роли в проекте также получили Джеймс Флит, Ингрид Оливер, Рут Маделей, Хаким Кае-Казим и Бьянка Симон Мэнни. Саймон Аллен написал сценарий сериала.

Источник: Deadline

Венсан Кассель, Реда Катеб, Оливье Накаш и Эрик Толедано представят в Москве фильм «Особенные»

4 декабря в Москве создатели и актеры картины пообщаются с российскими журналистами, а вечером в киноцентре «Октябрь» пройдут фотоколл и первый показ нового фильма с обсуждением. Премьера ленты в России состоится 16 января 2020 года.

Источник: Пресс-служба Capella Film

Постеры криминальной ленты «Джентльмены»

Новая картина Гая Ричи ожидается в российских кинотеатрах 13 февраля 2020 года.

Зои Салдана исполнит главную роль в триллере «Сабая» (Sabaya)

Сюжет картины, основанный на реальной истории, вращается вокруг агента ЦРУ, которая пытается наладить контакт в секс-рабыней, так называемой сабаей, сбежавшей от ИГИЛ. 15-летняя девочка не умеет писать и читать, но ей удается рассказать о местонахождении важного центра террористической организации. В ходе последующей специальной операции ЦРУ удается получить ценную информацию, которая в итоге приведет к падению Исламского государства. Рид Морано займет режиссерское кресло фильма.

Источник: Deadline

Мира Сорвино, Рори Калкин, Ханна Мюррэй и Майкл Гэстон снимутся в хоррор-сериале «Эмма»

Главная героиня проекта — молодая девушка, которая забеременела при загадочных обстоятельствах. Теперь она должна разобраться не только со странными побочными эффектами беременности, но и докопаться до возможного заговора, связанного с ней. Мэри Хэррон поставит сериал для стрим-сервиса Quibi.

Источник: Deadline

Федерико Альварес поставит для Lionsgate безымянный хоррор

Сюжет картины не раскрывается. Фильм описывается как «Сияние», действие которого разворачивается в Белом доме.

Источник: Variety

Трейлер сериала Netflix «Вампирские войны»

Экранизация одноименного комикса, проект рассказывает о докторе Лютере Суонне, мир которого переворачивается с ног на голову, когда таинственная болезнь превращает его лучшего друга Майкла Фэйна в кровожадного хищника. Постепенно вирус начинает распространяться, что приводит к новым мутациям и появлению отдельного вида — вампиров. Премьера сериала состоится 5 декабря.

Хуан Пабло Раба получил роль в остросюжетном сериале «Койот» (Coyote)

В центре сюжета — Бен Клеменс, который 32 года охранял границы США от нежеланных гостей. Однако теперь все изменилось, и, узнав о жизни на другой стороне, он понимает, что мир не делится на черное и белое. Так Бен начинает помогать тем, кого в свое время пытался остановить.

Источник: Deadline

Дени Бентон, Луиса Джейкобсон, Таисса Фармига, Блейк Ритсон и Саймон Джонс снимутся в сериале «Позолоченный век»

Действие проекта развернется в США в XIX веке. Молодая девушка Мариан Брук, осиротевшая дочь генерала-южанина, переезжает в Нью-Йорк в дом своих тетушек-традиционалисток. Там она оказывается втянута в жизни богатых соседей и безжалостного железнодорожного магната, чья жена пытается пробиться в высший свет. Мариан должна понять правила этого общества и проложить себе путь в будущее.

Источник: Deadline

Quibi экранизирует мистическую повесть Генри Джеймса «Поворот винта»

Оригинал рассказывает о молодой гувернантке, которую нанимает состоятельный лондонский лорд, недавно назначенный опекуном малолетних племянников, Майлса и Флоры. Девушка поселяется с детьми в загородной усадьбе и вскоре узнает, что ранее в этом доме погибли бывшая гувернантка, мисс Джессел, и слуга Питер Квинт. Молодой няне начинает казаться, что в особняке обитают зловещие силы, которые пытаются добраться до детей. Но действительно ли в усадьбе завелись призраки или это всего лишь разыгралось воображение? Действие сериала развернется в наше время.

Источник: Deadline

Кадры из кроссовера канала CW «Кризис на бесконечных Землях»

Масштабное событие, в котором на экране вновь встретятся герои сериалов «Стрела», «Флэш», «Супергёрл», «Легенды завтрашнего дня» и «Бэтвумен», начнется в декабре 2019 года, а завершится в январе 2020-го.

Ниам Алгар присоединилась к актерскому составу триллера Гая Ричи «Инкассаторский грузовик»

Сюжет картины, ранее называвшейся «Осторожность», основан на французской ленте «Инкассатор». Оригинал рассказывал об Александре Демарре, который устраивается на работу в инкассаторскую службу, переживающую нелегкие времена. За последний год в трех дерзких ограблениях не выжил ни один из инкассаторов, грабители явно действовали по наводке, и теперь каждый день наполнен тревожным ожиданием очередного нападения. А молчаливый Демарре всегда сохраняет спокойствие. Потому что у него есть определенная и известная лишь ему одному цель. Главным героем версии Ричи станет рассудительный и загадочный Эйч (Джейсон Стэйтем), сотрудник инкассаторской службы в Лос-Анджелесе.

Источник: Deadline

CW выпустит сериал по мотивам книжной трилогии «Полуночники»

Книги Скотта Вестерфельда рассказывают об особых людях, родившихся в полночь. Благодаря этому они получили доступ к различным способностям. Некоторые из них действуют постоянно, другие — только в тайный 25-й час. Каждый по-своему использует свои таланты, но несколько избранных полуночников должны спасти мир от жуткого зла, уже много веков запертого в 25-м часе.

Источник: Deadline

Трейлер фильма «Час волка»

После трагических событий, связанных с последней книгой, Джун Ли — известная писательница и лидер антиэлитарного движения США — добровольно становится затворницей в своей квартире в Южном Бронксе. На несколько лет она выпадает из новостной повестки и всячески изолируется от окружающих. А за ее окнами разворачиваются пугающие и невеселые события. Жаркое лето 1977 года становится таким не только из-за температуры.

Амман Аббаси поставит триллер «Закалка» (The Quench)

В центре сюжета — Тай, молодой американец вьетнамского происхождения, который попадает в новую приемную семью, живущую вдали от цивилизации. Его приемный отец, Питер, занимается созданием ножей и начинает учить Тая своему ремеслу. Со временем Тай поймет, что быть подмастерьем ножовщика не так-то просто.

Источник: Deadline

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