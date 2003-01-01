В Индии и Южной Корее выпустят ремейки российского хоррора «Тварь»

Студия Sony планирует выпустить индийский и южнокорейский ремейки отечественного фильма ужасов «Тварь» (Яндекс.Студия по заказу КиноПоиск HD выступила со-продюсером картины). Компания приобрела права на международную адаптацию проекта режиссера Ольги Городецкой.

Главные герои ленты — супруги Игорь и Полина, переживающие смерть сына. Он готов на все ради счастья жены, и, чтобы восполнить утрату, супруги открываются новому ребенку и решаются на усыновление. Но вместо обычного мальчика из приюта в их семью попадает странное существо, способное воссоздавать воспоминания, настоящая тварь.

«„Тварь“ — потрясающий образец леденящего кровь хоррора, универсальный язык которого способен напугать любого зрителя, — говорит Майкл Рифкин, исполнительный директор международного производства Sony Pictures. — Мы счастливы, что можем приступить к адаптации этой уникальной истории в Индии и Южной Корее».

«Мне кажется, страх — чуть более понятная эмоция, и он существует в отрыве от каких-либо национальных особенностей, культурных кодов, — рассказал КиноПоиску продюсер картины Илья Бурец по поводу международной популярности хорроров. — И поэтому фильмам в этом жанре чуть проще существовать в международном контексте».

Российская премьера хоррора «Тварь» состоится 28 ноября 2019-го. В настоящее время права на показ картины проданы в 30 стран мира.

Источник: БК

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