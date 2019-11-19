«Звучит как угроза»: Реакция на второй трейлер мюзикла «Кошки»

Сегодня, 12:36Обсудить0

Летом интернет потряс первый ролик мюзикла «Кошки». Многие оказались не готовы к покрытым шерстью актерам, поющим и танцующим на экране. Теперь в сети появился второй трейлер, который только подтвердил изначальные ощущения: Том Хупер сделал один из самых странных и необычных проектов последнего времени.

«Да начнутся мемы».

«Новый трейлер „Кошек“ подкрадывается к нам в наших кошмарах».

«Настоящие кошки смотрят трейлер „Кошек“».

«Звучит как угроза».

Кто-то добавил на странице «Кошек» в «Википедии», что жанр фильма — музыкальный фэнтези-хоррор.

Людей поразила информация, что производственный бюджет фильма составляет в районе 300 млн долларов.

«Только что прочитал, что создание „Кошек“ обошлось в 300 млн долларов. **** КАК?!»

«95 млн долларов бюджета против примерно 300 млн долларов бюджета».

«Команда фильма „Соник в кино“: „Эй, ребята! Мы признали, что наш Соник — жуткая тварь, и поправим его, чтобы он стал более привлекательным. Благодарим за комментарии“. „Кошки“: „Вы будете смотреть на своих демонов сонного паралича на протяжении двух часов, и вам все понравится“».

Больше всего пользователей сети поразил Идрис Эльба, который играет в фильме кота по имени Макавити. В первом ролике он появлялся в шляпе и шубе, но теперь предстал перед зрителями трейлера абсолютно голым, сидящим на статуе кошки. Это изображение привело многих в замешательство.

«Возможно, потребовалось 300 млн долларов и бесконечные трудозатраты, но Том Хупер сделал то, что до этого считалось невозможным. Он сделал Идриса Эльбу непривлекательным».

«Я так устал».

«Когда я сказал, что хочу увидеть голого Идриса Эльбу, я не это имел в виду».

«Психотерапевт: „Кот Идрис Эльба не может навредить тебе“. Кот Идрис Эльба...»

«„Черная Пантера 2“ выглядит неожиданно».

«Что заказал и что получил».

«Не хочу, чтобы карьера Идриса Эльбы закончилась подобным образом».

«„Кошки“, вероятно, единственный фильм в истории, который только выиграет без маркетинга. Это может навсегда убить кинотеатры».

«Второй трейлер „Кошек“ подтвердил, что дал понять первый: я ни за что на свете не приду смотреть это трезвой. Я готова».

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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