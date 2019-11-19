«Звучит как угроза»: Реакция на второй трейлер мюзикла «Кошки»

Летом интернет потряс первый ролик мюзикла «Кошки». Многие оказались не готовы к покрытым шерстью актерам, поющим и танцующим на экране. Теперь в сети появился второй трейлер, который только подтвердил изначальные ощущения: Том Хупер сделал один из самых странных и необычных проектов последнего времени.

the new #catsmovie trailer sneaking up on us in our nightmares like: pic.twitter.com/TsdANY4M1i & mdash; sydney 🍂 (@wandasmaximof) November 19, 2019 «Новый трейлер „Кошек“ подкрадывается к нам в наших кошмарах».

real Cats watching that #CatsMovie trailer pic.twitter.com/aklc5Tv33F & mdash; Sᴛᴇᴘʜᴇɴ Cʜᴀʀʟᴇꜱ 🇻🇮 🤙🏿📷 (@stephenvcharles) November 20, 2019 «Настоящие кошки смотрят трейлер „Кошек“».

This sounds like a threat #CatsMovie pic.twitter.com/XQcZlT5Yhs & mdash; Matthew Mosley 🇬🇧 (@Matthew_Mosley1) November 19, 2019 «Звучит как угроза».

Кто-то добавил на странице «Кошек» в «Википедии», что жанр фильма — музыкальный фэнтези-хоррор.

Людей поразила информация, что производственный бюджет фильма составляет в районе 300 млн долларов.

I just read Cats cost almost $300 million to make, FUCKING HOW?! #CatsMovie pic.twitter.com/FKB7FC9z9P & mdash; Josh Thomas (@JoshThomas1994) November 19, 2019 «Только что прочитал, что создание „Кошек“ обошлось в 300 млн долларов. **** КАК?!»

95 million dollar budget vs approx. 300 million dollar budget#SonicMovie #CatsMovie pic.twitter.com/oBYhhOPIAE & mdash; Swirlybird (@JayArby2) November 19, 2019 «95 млн долларов бюджета против примерно 300 млн долларов бюджета».

sonic movie team: hey guys! we acknowledge that our sonic is a hideous beast and will fix it so it& #39; ll be more appealing. thank you for the feedback: D#CatsMovie (2019): you will look at your sleep paralysis demons for two hours and you will like it & mdash; 🖤Angel 💜 #supportrottmnt (@BaezAngelG) November 19, 2019 «Команда фильма „Соник в кино“: „Эй, ребята! Мы признали, что наш Соник — жуткая тварь, и поправим его, чтобы он стал более привлекательным. Благодарим за комментарии“. „Кошки“: „Вы будете смотреть на своих демонов сонного паралича на протяжении двух часов, и вам все понравится“».

EXCLUSIVE: The new design for #CatsMovie has leaked. pic.twitter.com/tN1YcTPrzo & mdash; TIWAM: Today I Watched a Movie (@tiwamovie) November 18, 2019

Больше всего пользователей сети поразил Идрис Эльба, который играет в фильме кота по имени Макавити. В первом ролике он появлялся в шляпе и шубе, но теперь предстал перед зрителями трейлера абсолютно голым, сидящим на статуе кошки. Это изображение привело многих в замешательство.

It may have taken $300 million & amp; countless work hours, but Tom Hooper has achieved something that until now was believed to be impossible…



He made Idris Elba unattractive.#CatsMovie 🙀 pic.twitter.com/CT6YR3X1Mn & mdash; Jen Kempe (@JKMemeQueen) November 19, 2019 «Возможно, потребовалось 300 млн долларов и бесконечные трудозатраты, но Том Хупер сделал то, что до этого считалось невозможным. Он сделал Идриса Эльбу непривлекательным».

When I said I wanted to see Idris Elba naked, this is not what I meant.#CatsMovie pic.twitter.com/wFTctosQgz & mdash; Joey Moser (@JoeyMoser83) November 19, 2019 «Когда я сказал, что хочу увидеть голого Идриса Эльбу, я не это имел в виду».

#CatsMovie

Therapist: Idris Elba cat can’t hurt you



Idris Elba cat: pic.twitter.com/yGEUgPBah7 & mdash; Blake (@TheBlakeBagu) November 19, 2019 «Психотерапевт: „Кот Идрис Эльба не может навредить тебе“. Кот Идрис Эльба...»

What you order vs. what you get#blackpanther2 #CatsMovie pic.twitter.com/Yw3PFqxNyB & mdash; Chassé Jassé (@ChasseJasse) November 19, 2019 «Что заказал и что получил».

I don’t want Idris Elba’s career to end this way #CatsMovie pic.twitter.com/9YFiIgFjFI & mdash; Anita Singh (@anitathetweeter) November 19, 2019 «Не хочу, чтобы карьера Идриса Эльбы закончилась подобным образом».

#CatsMovie may be the only film in history that could benefit from less marketing. This may kill theatre forever. pic.twitter.com/eGjCwch4EQ & mdash; Stabitha (@Stabitha_drag) November 19, 2019 «„Кошки“, вероятно, единственный фильм в истории, который только выиграет без маркетинга. Это может навсегда убить кинотеатры».

The second #CatsMovie trailer confirms what the first one had clearly established: there is *no way* I’m turning up to a screening of this sober. I’m ready. 🌴 & mdash; Tomris Laffly (@TomiLaffly) November 19, 2019 «Второй трейлер „Кошек“ подтвердил, что дал понять первый: я ни за что на свете не приду смотреть это трезвой. Я готова».

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.