«Звучит как угроза»: Реакция на второй трейлер мюзикла «Кошки»

Летом интернет потряс первый ролик мюзикла «Кошки». Многие оказались не готовы к покрытым шерстью актерам, поющим и танцующим на экране. Теперь в сети появился второй трейлер, который только подтвердил изначальные ощущения: Том Хупер сделал один из самых странных и необычных проектов последнего времени.
Кто-то добавил на странице «Кошек» в «Википедии», что жанр фильма — музыкальный фэнтези-хоррор.
Людей поразила информация, что производственный бюджет фильма составляет в районе 300 млн долларов.
Больше всего пользователей сети поразил Идрис Эльба, который играет в фильме кота по имени Макавити. В первом ролике он появлялся в шляпе и шубе, но теперь предстал перед зрителями трейлера абсолютно голым, сидящим на статуе кошки. Это изображение привело многих в замешательство.
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