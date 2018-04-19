Генри Кавилл готов вернуться к роли Супермена

Сегодня, 11:21Обсудить0

DC и Warner не планируют в ближайшем будущем возвращать Супермена на большой экран, но Генри Кавилл не намерен пока окончательно расставаться с ролью Человека из стали. В интервью Men’s Health Кавилл заявил, что у него еще есть истории, которые он хотел бы рассказать с этим персонажем.

«Плащ висит в шкафу, — говорит Кавилл. — Он все еще у меня, я не отказался от роли. Мне еще есть что дать Супермену. Много историй для рассказа. Я бы хотел добраться до настоящей искренности персонажа. Я хочу отразить комиксы. Вот что для меня важно. С Суперменом еще много чего надо сделать правильно. Статус: увидите».

В сентябре 2018 года стало известно, что между Warner и Кавиллом прошли неудачные переговоры, по итогам которых актер может оставить киновселенную DC и роль Супермена. Впоследствии, однако, появилась информация, что студия сохраняет хорошие отношения с актером, и речь не идет о готовящейся замене Кавилла на другого актера.

После неудачного результата «Лиги справедливости», вокруг которой уже два года не утихают споры по поводу возможной режиссерской версии, студия начала менять направление всей франшизы. Отказавшись от идеи общей киновселенной, Warner сосредоточилась на отдельных персонажах, что уже принесло дивиденды. Кавилл и сам признает, что попытка собрать в одном фильме главных супергероев DC не сработала.

«„Человек из стали“? Отличное начало. Если бы я к нему вернулся, то не думаю, что стал бы что-то менять, — заметил Кавилл. — „Бэтмен против Супермена“? По сути, фильм о Бэтмене. И, мне кажется, мир тьмы отлично подходит фильму о Бэтмене. „Лига справедливости“? Не сработала».

20 декабря зрители смогут увидеть Кавилла в роли Геральта из Ривии в сериале Netflix «Ведьмак». В 2020 году актер появится на экране в образе Шерлока Холмса в детективе «Энола Холмс».

Источник: Men’s Health

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить

Смотрите также

Усы из стали: Фото усатого Супермена попали в сеть

Усы из стали: Фото усатого Супермена попали в сеть

3 апреля
Генри Кавилл поздравил Супермена с 80-летием

Генри Кавилл поздравил Супермена с 80-летием

19 апреля 2018
Звезды «Лиги справедливости» призвали выпустить режиссерскую версию фильма

Звезды «Лиги справедливости» призвали выпустить режиссерскую версию фильма

18 ноября
Возьмите Пола Джаматти: Как интернет встретил уход Генри Кавилла из DC

Возьмите Пола Джаматти: Как интернет встретил уход Генри Кавилла из DC

14 сентября 2018

Главное сегодня

«Оскар-2020»: Девять фильмов, которые точно понравятся академикам

Сегодня
«Оскар-2020»: Девять фильмов, которые точно понравятся академикам
Продолжение сериала «Викинги» от Netflix и еще 19 новостей дня

Продолжение сериала «Викинги» от Netflix и еще 19 новостей дня

5 минут назад
В Индии и Южной Корее выпустят ремейки российского хоррора «Тварь»

В Индии и Южной Корее выпустят ремейки российского хоррора «Тварь»

Сегодня, 12:59
«Звучит как угроза»: Реакция на второй трейлер мюзикла «Кошки»

«Звучит как угроза»: Реакция на второй трейлер мюзикла «Кошки»

Сегодня, 12:36
«Конец ***ого мира»: Актуальная и мрачная комедия о детских травмах
В предыдущих сериях

Подкаст«Конец ***ого мира»: Актуальная и мрачная комедия о детских травмах

Вчера
Генри Кавилл готов вернуться к роли Супермена

Генри Кавилл готов вернуться к роли Супермена

Сегодня, 11:21
После «Игры престолов» Эмилию Кларк постоянно пытались снимать обнаженной

После «Игры престолов» Эмилию Кларк постоянно пытались снимать обнаженной

Сегодня, 10:12
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании