Генри Кавилл готов вернуться к роли Супермена

DC и Warner не планируют в ближайшем будущем возвращать Супермена на большой экран, но Генри Кавилл не намерен пока окончательно расставаться с ролью Человека из стали. В интервью Men’s Health Кавилл заявил, что у него еще есть истории, которые он хотел бы рассказать с этим персонажем.

«Плащ висит в шкафу, — говорит Кавилл. — Он все еще у меня, я не отказался от роли. Мне еще есть что дать Супермену. Много историй для рассказа. Я бы хотел добраться до настоящей искренности персонажа. Я хочу отразить комиксы. Вот что для меня важно. С Суперменом еще много чего надо сделать правильно. Статус: увидите».

В сентябре 2018 года стало известно, что между Warner и Кавиллом прошли неудачные переговоры, по итогам которых актер может оставить киновселенную DC и роль Супермена. Впоследствии, однако, появилась информация, что студия сохраняет хорошие отношения с актером, и речь не идет о готовящейся замене Кавилла на другого актера.

После неудачного результата «Лиги справедливости», вокруг которой уже два года не утихают споры по поводу возможной режиссерской версии, студия начала менять направление всей франшизы. Отказавшись от идеи общей киновселенной, Warner сосредоточилась на отдельных персонажах, что уже принесло дивиденды. Кавилл и сам признает, что попытка собрать в одном фильме главных супергероев DC не сработала.

«„Человек из стали“? Отличное начало. Если бы я к нему вернулся, то не думаю, что стал бы что-то менять, — заметил Кавилл. — „Бэтмен против Супермена“? По сути, фильм о Бэтмене. И, мне кажется, мир тьмы отлично подходит фильму о Бэтмене. „Лига справедливости“? Не сработала».

20 декабря зрители смогут увидеть Кавилла в роли Геральта из Ривии в сериале Netflix «Ведьмак». В 2020 году актер появится на экране в образе Шерлока Холмса в детективе «Энола Холмс».

Источник: Men’s Health

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