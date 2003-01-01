После «Игры престолов» Эмилию Кларк постоянно пытались снимать обнаженной

Исполнительница роли Дейенерис в сериале «Игра престолов» Эмилия Кларк приняла участие в записи подкаста Armchair Expert, где рассказал, как съемки в первом сезоне сказались на ее карьере. По словам актрисы, после того как она появилась обнаженной на экране, режиссеры и продюсеры регулярно пытались заставить ее раздеться и для других проектов.

«Теперь я гораздо лучше понимаю, что мне нравится, что я согласна сделать, — говорит Кларк. — У меня было несколько конфликтов на площадке. Я говорю: «Нет, простыня остается». А они такие: «Ты ведь не хочешь разочаровать фанатов „Игры престолов“». И я такая: «Пошли на ***». Думаю, я достаточно повидала, чтобы знать, какие сцены действительно важны».

«Все дело в первом сезоне. Там было до *** обнаженки», — добавила актриса. — Но даже без этого я бы весь первый сезон думала, что не имею права что-либо требовать, мои нужды не имеют значения».

«Я только окончила театральное училище и думала: „Подходи к этому как к работе“. Если написано в сценарии, значит, так и надо, так и должно быть, я во всем разберусь, — объясняет Кларк. — Я плыву через первый сезон и не понимаю, что делаю, что все это значит. Я никогда не была на подобной площадке, до этого снималась-то всего дважды, и вот я на площадке абсолютно голая и в окружении всех этих людей, и я не знаю, что мне делать и чего от меня ждут».

Кларк отметила, что в итоге ей сильно помог Джейсон Момоа, сыгравший кхала Дрого. Актер научил ее, как держаться на площадке, и позаботился, чтобы Кларк чувствовала себя максимально комфортно. Он специально требовал, чтобы между дублями актриса сразу получала халат.

«Только теперь я понимаю, насколько мне повезло, потому что все могло пойти совершенно иначе, — заметила Кларк. — У Джейсона уже был опыт, он много где до этого снимался. Он такой: „Милая, вот как все должно быть, а вот этого не должно быть, и я сделаю так, чтобы все прошло как надо“. Он был добрым и внимательным и заботился обо мне как о человеке. Реально обо мне позаботился. В окружении, где я не подозревала, что обо мне надо заботиться».

Именно благодаря поддержке Момоа Кларк в итоге почувствовала себя комфортно на площадке и в роли Дейенерис. Она поняла, как лучше общаться с режиссерами и продюсерами и что ее чувства и желания имеют значение при работе над проектом.

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