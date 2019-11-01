Создатель «Фарго» Ноа Хоули напишет и поставит «Звездный путь 4»

Студия Paramount подключила Ноа Хоули, автора сериалов «Легион» и «Фарго», к работе над продолжением серии «Звездный путь». Хоули напишет сценарий и займет режиссерское кресло четвертой части фантастической франшизы. Хоули также спродюсирует картину совместно с Джей Джей Абрамсом.

Крис Пайн, Закари Куинто, Саймон Пегг, Карл Урбан, Зои Салдана и Джон Чо вернутся в «Звездный путь 4» в знакомых ролях. На данный момент проект находится на самой ранней стадии разработки, и какие-либо подробности сюжета отсутствуют.

В 2009 году Paramount вместе с Абрамсом с успехом перезапустили популярную фантастическую франшизу. Критики и зрители тепло приняли картину, и в 2013 году свет увидел сиквел «Стартрек: Возмездие». В 2016-м вышла третья часть, «Стартрек: Бесконечность», где режиссерское кресло вместо Абрамса занял Джастин Лин.

Все три фильма показали в прокате неплохой результат, но не стали хитами, на которые рассчитывали в Paramount. Студия рассматривала возможность сделать продолжение, где в роли отца Джеймса Кирка вернулся бы Крис Хемсворт, но от этой идеи пришлось отказаться. С. Дж. Кларксон («Оранжевый — хит сезона») некоторое время занимала пост режиссера сиквела и должна была стать первой женщиной-постановщиком в истории серии, но в итоге оставила проект.

Параллельно со «Звездным путем 4» по-прежнему разрабатывается отдельный фильм, который может поставить Квентин Тарантино. Режиссер официально не согласился заняться картиной, и на данный момент неизвестно, когда она в конечном счете увидит свет.

Источник: Deadline

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.