Трейлер «Ирландца»: Настоящая жестокость Мартина Скорсезе

За всеми спорами вокруг Marvel можно было случайно забыть, что Мартин Скорсезе впервые за долгое время вернулся в мир суровых мужчин, решающих проблемы с помощью точного выстрела в голову. Но «Ирландец» — это не только фильм о смерти и жестокости, но и история человеческих грехов и предательства, растянувшаяся на несколько десятилетий.

«Ирландец» — экранизация бестселлера Чарльза Брэндта «Говорят, ты красишь дома». Название книги отсылает к мафиозному сленгу, означающему, что человек, к которому обращаются таким образом, работает киллером-наемником, поскольку после убийства на стенах и полах домов остаются пятна крови.

В своей работе Брэндт описал жизнь реально существовавшего киллера Фрэнка Ширэна по кличке Ирландец (Роберт Де Ниро), с которым познакомился незадолго до его смерти. Тот признался писателю, что работал на одного из крупнейших боссов преступного мира, Рассела Буффалино (Джо Пеши), и убил по его заказу 25 человек. Среди жертв Ширана был и Джимми Хоффа (Аль Пачино), бывший американский профсоюзный лидер, неожиданно исчезнувший при загадочных обстоятельствах.

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