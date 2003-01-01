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Видео дня: «Ирландец» с добавлением Marvel

Сегодня, 17:16Обсудить0

Джимми Киммел попытался разрешить спор между Мартином Скорсезе и студией Marvel и добавил в криминальную драму «Ирландец» немножко супергероев и Железного человека. В итоге получился странный, сюрреалистичный ролик «Ирландский человек», в котором Роберт Де Ниро носит зеленую броню с клевером и убивает врагов с помощью кольца силы, а Аль Пачино превращается в Халка.

Спор вокруг фильмов Marvel начался 3 октября, когда Скорсезе признался, что не смотрит фильмы студии и не считает их настоящим кино. О том, как разворачивалась история, КиноПоиск рассказал в материале «Марвелгейт: Хроника атаки на супергеройское кино». Впоследствии Скорсезе написал авторскую колонку в New York Times, где раскритиковал состояние современной киноиндустрии. Слова Скорсезе в итоге прокомментировали президент Disney Роберт А. Айгер, глава Marvel Кевин Файги и режиссеры «Мстители: Финал».

«Ирландец» — экранизация бестселлера Чарльза Брэндта «Говорят, ты красишь дома», который рассказывает о жизни реально существовавшего киллера Фрэнка Ширана по кличке Ирландец. Познакомившись с писателем незадолго до смерти, Ширан раскрыл несколько подробностей своей незаконной карьеры. Он признался, что работал на одного из крупнейших боссов преступного мира, Рассела Буффалино, и убил по его заказу 25 человек. Среди жертв Ширана был и Джимми Хоффа, бывший американский профсоюзный лидер, неожиданно исчезнувший при загадочных обстоятельствах.

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