Трейлер фильма «Кошки»: Оживший мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера

Несмотря на неоднозначную реакцию на первый трейлер, создатели мюзикла «Кошки» решили выпустить новый ролик полнометражной адаптации одноименной бродвейской постановки. Основные элементы, удивившие и напугавшие зрителей в прошлый раз, остались на месте: актеры все так же изображают на экране прямоходящих кошек, которые танцуют и поют.

Действие разворачивается во время ежегодного кошачьего бала, где собираются кошки из «Племени избранных» из разных уголков земли. Все они разные: породистые и беспородные, юные и старые, домашние любимцы и бездомные. Когда они собираются вместе, каждая кошка рассказывает о себе, чем же она так исключительна и за что ее можно считать избранной. Финалом этого ежегодного бала должен стать выбор вожаком племени самого достойного представителя, который будет удостоен чести попасть в кошачий рай и возродиться к новой жизни на земле.

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