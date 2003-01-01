Актер «Черепашек-ниндзя» назвал съемки в фильме худшими в карьере

Алан Ричсон, сыгравший Рафаэля в последнем перезапуске франшизы «Черепашки-ниндзя», заявил, что съемки в фильме стали худшими в его жизни. По словам Ричсона, продюсеры проекта неоднократно обманывали актеров, не давали общаться с журналистами и не платили за переработку.

«Из-за этого я возненавидел мою жизнь, — говорит Ричсон. — Они очень плохо с нами обращались и нарушили множество обещаний. Я сперва не соглашался, потому что не хотел тратить лучшие годы моей жизни, чтобы в итоге никто даже не узнал, что я там был».

«Но они такие: „Нет-нет, теперь все иначе, игровое кино, один на один. Твои движения — это их движения, ты столь же важен, как и все остальные. Ты лично посетишь все страны, все премьеры, мы тебя вытащим на свет“, — продолжает актер. — Они называли парня из „Властелина колец“ и говорили, как роль помогла его карьере. Но они не только отказали нам в возможности поговорить с прессой. Мы выяснили, что они всем рассказывали, что это мы отказались давать интервью, что неправда».

Спродюсированные Майклом Бэем «Черепашки-ниндзя» вышли в 2014 году и показали в прокате неплохой результат, собрав 485 млн долларов при бюджете в 125 млн долларов. Несмотря на негативную критику, студия Paramount запустила в производство сиквел, в котором попыталась исправить ошибки первого фильма. «Черепашки-ниндзя 2» не смогли повторить успех первого фильма и закончили прокат со сборами в 245 млн долларов.

В обоих фильмах четырех главных героев сыграли Ричсон, Ноэль Фишер, Джереми Ховард и Пит Пложек. Актеры постоянно присутствовали на площадке в специальных костюмах для захвата движений, которые, по словам Ричсона, им часто запрещали снимать.

«Они не пускали нас в машины, чтобы уехать домой, — заявил Ричсон. — Они отпускали съемочную группу, чтобы избежать переработок. Если они оставались, они должны были платить. Если мы оставались, они этого не делали. Мы сидели с нашими рюкзаками посреди пустой парковки».

Летом 2018 года студия начала работу над «Черепашками-ниндзя 3». Эндрю Додж написал сценарий, а Бэй остался в качестве продюсера. На данный момент неизвестно, когда продолжение увидит свет и выйдет ли вообще в итоге.

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