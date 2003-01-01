Бокс-офис России: «Ангелы Чарли» в пролете

Билеты в кино можно купить, нажав на соответствующий значок на карточке фильма.

1. «Ford против Ferrari» (1-я неделя), 197 млн рублей, 619 тысяч зрителей, 19 066 сеансов

Спортивная драма Fox на старте оправдала ожидания. Аналитики предсказывали, что картине благодаря звездному актерскому составу и ретроантуражу удастся значительно выйти за среднестатистические рамки кассовых сборов духоподъемных фильмов про волю к победе. Так оно и вышло: сборы «Гонки» в первый уик-энд (46 млн рублей с учетом СНГ) превзойдены в четыре раза. Несколько лучше шесть лет назад стартовала «Легенда № 17» (241 млн рублей).

Рекламная кампания фильма была четко нацелена на мужскую аудиторию, поэтому неудивительно, что картина в основном привлекла внимание мужчин — они купили 66% билетов. Похожий расклад в этом году был у «Хоббса и Шоу» (68% зрителей в первый уик-энд — мужчины). У «Однажды в… Голливуде» этот показатель был равен 61%.

У фильма Джеймса Мэнголда отличный сарафан, поэтому у него есть все шансы добраться до 500—550 млн рублей по итогам проката. А вот сможет ли картина заработать больше — вопрос. Декабрьский график релизов в очередной раз поражает насыщенностью потенциальными хитами, которые не оставят детищу Fox шанса получить большое количество сеансов. В прошлом году «Богемской рапсодии» это, впрочем, не помешало увеличить кассу с 233 млн рублей на старте до 1,025 млрд рублей на финише. Но привлекательность музыкального байопика Фредди Меркьюри для более широкой аудитории очевидна невооруженным глазом. Поэтому речь о повторении графика «Рапсодии» в данном случае, конечно, не идет.

2. «Семейка Аддамс» (3-я неделя), 63 млн рублей (-52%), 267 тысяч зрителей, 9355 сеансов

Мультфильм обошел «Эверест» и со сборами в 725 млн рублей занял третью строчку в списке самых кассовых анимационных проектов 2019 года после «Как приручить дракона 3» и «Тайной жизни домашних животных 2». Все три проекта выпускала компания Universal.

3. «Ангелы Чарли» (1-я неделя), 60 млн рублей, 210 тысяч зрителей, 17 978 сеансов

Перезапуск популярной экшен-франшизы Sony провалился более или менее везде, и Россия не исключение. Причины также универсальные: фанатичная ориентированность на молодую женскую аудиторию почти полностью отсекла от фильма все остальные зрительские сегменты. 72% купивших билет были женщинами, средний возраст зрителя — 24 года. Красивые наряды, прогрессивная повестка, диктующая отсутствие даже намека на сексуальности у героинь, глуповатый сюжет, откровенно антимужской пафос — вот ингредиенты коктейля, который мало кому показался привлекательным.

Как итог — 11 проданных билетов на сеанс, предпоследний показатель в топ-10. Для сравнения: каждый сеанс «Ford против Ferrari» в среднем привлек 32 зрителя.

4. «Доктор Сон» (2-я неделя), 55 млн рублей (-56%), 197 тысяч зрителей, 11 500 сеансов

За 11 дней хоррор по роману Стивена Кинга заработал 226 млн рублей. У «Кладбища домашних животных» на аналогичный период в копилке было 314 млн рублей. Вряд ли проект Warner Bros. доберется до этих цифр даже к финалу проката.

5. «Малефисента: Владычица тьмы» (5-я неделя), 42 млн рублей (-53%), 169 тысяч зрителей, 5048 сеансов

«Малефисента» продолжает погоню за «Джокером». Фильм Disney заработал за пять недель проката 1,863 млрд рублей, у релиза DC после семи недель на больших экранах 1,936 млрд рублей.

6. «Текст» (4-я неделя), 25 млн рублей (-44%), 86 тысяч зрителей, 2903 сеанса

Триллер Клима Шипенко аккумулировал уже 350 млн рублей. Вот-вот будет превзойден итоговый результат криминальной драмы «Бумер. Фильм второй» (355 млн рублей с учетом СНГ). Фильм занимает пятую строчку в списке самых кассовых российских фильмов 2019 года.

7. «Мидуэй» (1-я неделя), 24 млн рублей, 84 тысячи зрителей, 8603 сеанса

Военный экшен Роланда Эммериха с треском провалился в России, где историей американо-японского противостояния в годы Второй мировой войны, видимо, уже никого не заинтересовать. Внесла свою лепту в неудовлетворительный результат и стилистика картины, у которой ноги растут из старых добрых времен «Перл-Харбора». С тех пор многое изменилось. Прежде всего производство задорного патриотического лубка в совершенстве освоил отечественный производитель. Он же научился зарабатывать больше — например, «Танки» в прошлом году стартовали с 36 млн рублей. Красноречивый факт: «Мидуэй» занимает последнее место в топ-10 по средней посещаемости — всего 9 зрителей на одном сеансе.

8. «Хороший лжец» (1-я неделя), 22 млн рублей, 66 тысяч зрителей, 3339 сеансов

Криминальный фильм с Хелен Миррен и Иэном Маккелленом в главных ролях был ориентирован на взрослую аудиторию в крупных городах. Она не подвела — в своей нише картина отработала более или менее удачно, стартовав на том же уровне, что и «Афера под прикрытием» (21 млн рублей) три года назад.

9. «Стражи Арктики» (1-я неделя), 19 млн рублей, 91 тысяча зрителей, 4557 сеансов

Анимационный проект повторил стартовый результат выходившего в этом году «Птичьего дозора» (19 млн рублей), подтвердив статус середняка среди независимых мультфильмов.

10. «Грех» (1-я неделя), 18 млн рублей, 61 тысяча зрителей, 2046 сеансов

Фильм Андрея Кончаловского привлек столичную публику (более 35% сборов приходится на Москву). Столько же собирала в первый уик-энд предыдущая картина режиссера «Рай». Стоит отметить, что по средней посещаемости (29 человек на одном сеансе) фильм уступает только лидеру топ-10.

Самые заметные новинки ближайшего уик-энда произведены в России. За внимание мужской аудитории поборется фантастический экшен «Аванпост», на женщин рассчитана комедия Анны Пармас «Давай разведемся!». Среди зарубежных релизов выделяется «Аббатство Даунтон».