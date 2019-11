Идрис Эльба сыграет злодея в вестерне и еще 9 новостей дня

Сэм Уортингтон присоединился к актерскому составу хоррора «Проект „Джорджтаун“»

Главный герой картины — проблемный актер Энтони Миллер (Рассел Кроу), который постепенно теряет связь с реальностью на съемках фильма ужасов. Его дочь не знает, в чем причина странного поведения отца. Виноваты ли прошлые зависимости или в деле замешано нечто более зловещее? Роли в фильме также получили Адам Голдберг и Дэвид Хайд Пирс. Режиссеры — Джошуа Джон Миллер и М. А. Фортин.

Аарон Экхарт исполнит главную роль в военной картине «Засада» (Ambush)

Действие фильма развернется в разгар войны во Вьетнаме. Капитану Драммонду и его отряду элитных коммандос поручают достать сверхсекретную информацию, которая может изменить ход войны. Но на границе джунглей они попадают в засаду и атакованы превосходящими силами невидимого противника. В попытке достать врага Драммонд вместе с бойцами отправляется под землю, в напичканные ловушками тоннели Кути. Марк Бурман занимает режиссерское кресло картины.

Трейлер мультфильма «Камуфляж и шпионаж»

Мультфильм ожидается в российских кинотеатрах 6 января 2020 года.

Райли Кио получила роль в сериале «Дэйзи Джон и шестеро» (Daisy Jones and the Six)

12-серийный проект основан на одноименном романе Тейлора Дженкинса Рида. Сюжет вращается вокруг резкого взлета и не менее резкого падения вымышленной рок-группы 1970-х. Уильям Грэхэм выступает шоураннером сериала. Ники Каро поставит проект.

Идрис Эльба присоединился к актерскому составу вестерна «Тем сильнее они падут»

В центре сюжета — бандит Нэйт Лав (Джонатан Мэйджерс), который узнает, что человек, 20 лет назад убивший его отца (Эльба), вышел на свободу. Лав вновь собирает банду и отправляется на его поиски, желая отомстить. Режиссер — Джеймс Сэмюэл.

Кадры из мультсериала «Форсаж: Шпионы-гонщики»

Главный герой проекта — молодой Тони Торетто, двоюродный брат Доминика, которого вербует правительственное агентство. Вместе со своими друзьями Тони должен стать членом элитной гоночной лиги, ведь скоростное развлечение — лишь прикрытие для могущественной преступной организации, планирующей захватить мир. Сериал выйдет на Netflix 26 декабря.

Трейлер четвертого сезона сериала «Пространство»

Фантастический проект вернется на экраны 13 декабря.

Тэрин Мэннинг, Шейн Уэст и Рутина Уэсли снимутся в фантастическом триллере «Не бегать» (No Running)

В центре сюжета — молодой парень, которого обвиняют в исчезновении подружки. У него есть лишь 48 часов, чтобы доказать свою невиновность и найти пропавшую девушку. В ходе поисков он обнаруживает, что в районе бесследно пропадали другие люди, а в деле замешано нечто сверхъестественное. Режиссер — Делмар Вашингтон.

Трейлер третьего сезона сериала «Беглецы»

Заключительный сезон стартует 13 декабря. Первые два сезона прямо сейчас можно посмотреть по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

Quibi выпустит комедийный сериал «Без пары» (Unmatched)

Действие проекта разворачивается в мире, где специальное приложение создает идеальные пары. Но четверо друзей отказываются идти на поводу у программы и вместо этого решают сами контролировать свои сексуальные жизни. Аллен Стрикленд Уильямс разрабатывает сериал.

