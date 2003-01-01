Кадры из «Скайуокер. Восход»: По за штурвалом «Сокола» и тренировка Рей

Сегодня, 12:09Обсудить0

Entertainment Weekly поделился новыми кадрмами из блокбастера «Звездные войны: Скайуокер. Восход», премьера которого состоится 19 декабря. На кадрах герой Оскара Айзека, По Дэмерон, управляет «Тысячелетним соколом», Рей в исполнении Дэйзи Ридли тренируется в лесу, а Финн (Джон Бойега) с Джанной (Наоми Аки) наблюдают за чем-то вдали.

По словам Айзека, в девятом эпизоде зрители наконец увидят трех главных героев новой трилогии вместе на экране. Актер считает, что дух оригинальных «Звездных войн» скрыт именно в отношениях трех центральных персонажей.

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» — финал саги о Скайуокерах и кульминация многовекового противостояния ситхов и джедаев. После этого вся франшиза двинется в новом направлении и с новыми героями и злодеями. Но каким именно станет финал, пока не раскрывается, а ролики лишь намекают на эпичную концовку.

«Что поражает в этой истории и сценарии: ты узнаешь, что и ситхи, и джедаи давно все распланировали, — добавил актер. — С самого начала велась игра в шахматы. По доске переставлялись фигуры. И теперь мы увидим, кто поставит шах и мат».

Источник: EW

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