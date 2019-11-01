Дэвид Финчер разработает для Netflix приквел «Китайского квартала»

Стрим-сервис Netflix начал с Дэвидом Финчером и Робертом Тауном работу над многосерийным приквелом триллера «Китайский квартал». Таун, написавший с Романом Поланским сценарий оригинальной картины 1974 года, разработает с Финчером пилотный эпизод проекта. Предполагается, что Финчер поставит пилот.

Картина Полански рассказывала о частном детективе из Лос-Анджелеса Джейке Гиттсе (Джек Николсон), который принимает предложение загадочной богатой красавицы заняться расследованием обстоятельств тайного романа на стороне ее мужа. Взявшись за дело, Гиттс не подозревал, что окажется в центре тайных скандалов, беспредела коррупции и скрытых махинаций, правда о которых всплывет однажды ночью вместе с телом несчастного супруга.

Героем приквела станет молодой Гиттс, только открывший детективное агентство в городе, где процветает коррупция, а богачи становятся только богаче благодаря сделкам с землей, нефтью и местной преступностью.

Сейчас Финчер занят работой над фильмом «Манк», который режиссер снимает для Netflix. Лента расскажет историю Германа Я. Манкевича, написавшего «Гражданина Кейна» в соавторстве с Орсоном Уэллсом. Согласно истории создания картины, между режиссером и сценаристом назрел конфликт из-за того, кому именно должно быть приписано авторство фильма. Гари Олдман исполнит в фильме главную роль.

Источник: Deadline

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.