Режиссеры «Мстители: Финал» ответили на критику Marvel Мартина Скорсезе

Рассказывая о своем новом продюсерском проекте, триллере «21 мост», постановщики «Мстители: Финал» Джо и Энтони Руссо коснулись высказывания Мартина Скорсезе о фильмах Marvel. Руссо уверены: кино не принадлежит конкретным людям, и каждый определяет его по-своему.

«В конечном счете кино для нас — фильм, через который люди переживают общий эмоциональный опыт, — говорит Джо Руссо. — Касса „Мстители: Финал“ — это не показатель финансового успеха, но показатель эмоционального успеха. Этот фильм оказал феноменальное воздействие на людей по всему миру, как они разделили историю, пережили ее. И эмоции, которые они почувствовали во время просмотра».

«Но в конечном счете что мы вообще понимаем? Мы всего лишь два парня из Кливленда в Огайо, а „кино“ — это нью-йоркское слово. В Кливленде мы называем это фильмами», — пошутил Руссо.

Спор вокруг фильмов Marvel начался 3 октября, когда Скорсезе признался, что не смотрит фильмы студии и не считает их настоящим кино. О том, как разворачивалась история, КиноПоиск рассказал в материале «Марвелгейт: Хроника атаки на супергеройское кино». Впоследствии Скорсезе написал авторскую колонку в New York Times, где раскритиковал состояние современной киноиндустрии. Слова Скорсезе в итоге прокомментировали президент Disney Роберт А. Айгер и глава Marvel Кевин Файги.

«Если подумать, то кино никому не принадлежит, — замети Энтони Руссо. — Кино не принадлежит нам. Кино не принадлежит вам. Кино не принадлежит Скорсезе».

Сейчас братья заняты на съемках криминальной драмы «Черри» с Томом Холландом в главной роли. Дата премьеры картины пока не сообщается.

Источник: THR

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