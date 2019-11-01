Amazon продлил сериал «Властелин колец» на второй сезон

час назадОбсудить0

Пока в Новой Зеландии полным ходом идет подготовка к съемкам первого сезона сериала «Властелин колец», студия Amazon заказала производство продолжения. В ближайшее время планируется вновь собрать сценаристов проекта, которые начнут работу над вторым сезоном сериала, основанного на произведении Дж. Р. Р. Толкина.

Amazon планирует выпустить пять сезонов сериала с общим бюджетом в 1 млрд долларов. Хуан Антонио Байона поставит первые два эпизода, после чего съемки временно заморозят на 4—5 месяцев. В это время шоураннеры Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн распишут события второго сезона.

Сюжет сериала неизвестен. Действие проекта развернется в период Второй эпохи, за 3000 лет до событий трилогии Питера Джексона. В это время в Средиземье появилось и угасло государство Нуменор, между эльфами и Сауроном шли постоянные войны, было создано Кольцо Всевластья. В остальном Amazon тщательно скрывает любые подробности сериала.

Источник: Deadline

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