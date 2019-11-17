Дуэйн Джонсон поздравил Дэнни ДеВито с днем рождения

Сегодня, 16:03Обсудить0

17 ноября Дэнни ДеВито исполнилось 75 лет. Среди прочих с праздником коллегу по приключенческой картине «Джуманджи: Новый уровень» поздравил Дуэйн Джонсон, который опубликовал в Instagram трогательную черно-белую фотографию, где актеры идут по коридору отеля.

«Объединение и победа, — написал Джонсон под фото. — С днем рождения настоящую звезду „Джуманджи: Новый уровень“, единственного и неповторимого Дэнни ДеВито. Для этой роли мне потребовалось побывать внутри тебя. Простите, прозвучало ужасно неправильно. Для этой роли мне потребовалось ВОПЛОТИТЬ тебя, что в итоге обернулось чуть ли не лучшим моментом моей карьеры. А лучшей частью стала невероятная, но прекрасная связь, сформировавшаяся между нами. Что за Кевин Харт? Вот и я о том же. С днем рождения, мой друг. И ты на 100% прав: жизнь — это дар, о чем мы иногда забываем. За дар жизни!»

В финале «Джуманджи: Зов джунглей» главные герои уничтожили проклятую игру, но в сиквеле она снова дает о себе знать. Спенсер (Алекс Вулф) решил ее починить, чтобы вернуться в мир опасностей и приключений. Он пропадает без следа, и его друзья вынуждены отправиться вслед за ним. Есть только одна проблема: вместе с ними в «Джуманджи» попали пожилые Эдди и Майло (ДеВито и Дэнни Гловер), мало представляющие, что вообще происходит.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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