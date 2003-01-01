Тизер сериала «Пятая авеню»: Режиссер «Смерти Сталина» отправил Хью Лори в космос

Создатель сериалов «Гуща событий» и «Вице-президент» Армандо Ианнуччи отвлекся от политической комедии и сделал для HBO фантастический комедийный проект о людях, застрявших на огромном космическом корабле посреди космоса. Оказавшись в непонятной ситуации пассажиры, несколько часов назад наслаждавшиеся закусками и выпивкой, быстро приходят к выводу, что идеальная модель для поведения — хаос и анархия.

Действие сериала «Пятая авеню» разворачивается в будущем, где главным туристическим направлением стали космос и наша Солнечная система. Один из лучших способов исследовать огромное безвоздушное пространство — попасть на борт роскошного, комфортабельного космического лайнера «Пятая авеню». Кораблем командует капитан Райан Кларк (Хью Лори), который оказывается совершенно не готов разбираться с многочисленными проблемами, когда на судне происходит поломка.

Сериал выйдет на канале HBO в январе 2020 года.

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