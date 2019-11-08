Звезды «Лиги справедливости» призвали выпустить режиссерскую версию фильма

Галь Гадот, Бен Аффлек и Рэй Фишер, сыгравшие в «Лиге справедливости» Чудо-женщину, Бэтмена и Киборга, поддержали в соцсетях призыв выпустить режиссерскую версию картины. В связи с двухлетней годовщиной выхода фильма актеры опубликовали в Twitter посты с хештегом «Выпустите версию Снайдера» (#ReleaseTheSnyderCut), с помощью которого фанаты требуют от студии Warner показать им снайдеровский вариант «Лиги справедливости». За последние дни хештег приобрел огромную популярность и попал в тренды Twitter с 737 тысячами твитов.

Ранее то же самое в Instagram сделал исполнитель роль Аквамена Джейсон Момоа.

Слухи о возможном существовании режиссерской версии «Лиги справедливости» появились в сети почти сразу после выхода картины в прокат. Зак Снайдер долгое время работал над проектом, но в итоге из-за трагедии в семье был вынужден оставить производство. Вместо него фильм под присмотром студии доделывал Джосс Уидон.

Впоследствии Снайдер заявил, что Warner и продюсеры испугались негативной критики и не дали ему закончить начатую историю. По его словам, он хотел сделать мрачный фильм о супергероях, но студия решила сменить направление киновселенной DC и заставила его снимать более легкую картину.

Все эти разговоры убедили многих фанатов, что студия специально скрывает версию фильма, которую хотел сделать сам Снайдер. Представители Warner неоднократно заявляли, что, несмотря на наличие отснятого Снайдером материала, подобной версии попросту нет. Впоследствии Кевин Смит заявил, что версия Снайдера с недоделанными спецэффектами действительно существует, но студия никогда ее не выпустит. Момоа также рассказал, что видел режиссерскую версию «Лиги справедливости», и она, по его словам, «шшшииикккааарррнннааа».