Билл Мюррей в комедийном сериале «Сегодняшним днем» и еще 12 новостей выходных

Билл Мюррей присоединился к актерскому составу сериала «Сегодняшним днем» (The Now)

Главный герой комедийного проекта — Эд Пул (Дэйв Франко), который собирается покончить жизнь самоубийством и неожиданно узнает от матери, что его брат только что покончил с собой (как и его отец задолго до него). Чтобы не оставлять мать одну, теперь он должен научиться жить дальше день за днем. Питер Фаррелли разработает сериал для стрим-сервиса Quibi.

Источник: Deadline

Гари Олдман исполнит главную роль в шпионском сериале «Медленные кони» (Slow Horses)

Сюжет проекта основан на цикле остросюжетных романов Мика Херрона, которые рассказывают о Джексона Лэмбе — гениальном, но вспыльчивом лидере группы шпионов, сосланных за прошлые ошибки подальше от начальства в специальный отдел. Сюжет первой книги вращается вокруг похищения молодого человека, которого угрожают обезглавить в прямом эфире. Но Лэмб и его люди подозревают, что похищенный — совсем не тот, кем кажется, и обнаруживают подозрительную связь между возможными похитителями и скомпрометированным журналистом.

Источник: Deadline

Билли Бёрк, Аарон Пул и Кристофер Уэбстер снимутся в остросюжетном сериале стрим-сервиса Quibi

Безымянный проект расскажет о Додже Мэйнарде (Лиам Хемсворт), который в попытках достать денег для своей умирающей беременной жены соглашается принять участие в смертельной игре, где он выступает в качестве цели для богатых охотников. Ник Сантора разрабатывает проект для стрим-сервиса, созданного для короткометражных сериалов.

Источник: Deadline

Клайв Оуэн сыграет Билла Клинтона в новом сезоне сериала «Американская история преступлений»

Новый сезон с подзаголовком «Импичмент» расскажет о политическом скандале 1998 года, когда стало известно об интимных отношениях президента США с Моникой Левински. Это послужило поводом для обвинения президента в лжесвидетельстве под присягой и начала процедуры импичмента. Бини Фелдштейн исполнит роль Левински. Райан Мёрфи вновь выступит шоураннером сериала.

Источник: Deadline

Анимационная заставка сериала «Соколиный Глаз»

Проект расскажет о Клинте Бартоне, бывшем участнике Мстителей, который готов уйти на покой. Но сперва он должен найти себе подходящую замену и начинает тренировать нового Соколиного Глаза — молодую Кейт Бишоп. Бартон должен научить Кейт, как быть супергероем без суперспособностей и спасать людей, полагаясь исключительно на свои навыки, смекалку и меткость. Релиз сериала состоится на стрим-сервисе Disney+ осенью 2021 года.

Дэниэл Кадмор присоединился к актерскому составу сериала «Хелстром»

Главные герои проекта — Дэймон и Ана Хелстром, отпрыски загадочного и могущественного серийного убийцы. В попытке разобраться в собственном происхождении они путешествуют по миру и уничтожают худших представителей человечества. Пол Збышевски выступает шоураннером 10-серийного проекта.

Источник: Deadline

NBC выпустит фантастический сериал «Первооткрыватель» (Pioneer)

В центре сюжета — Элис Уотсон, переживающая смерть сына, погибшего в результате несчастного случая. Она пытается смириться с потерей и наладить отношения с дочерью, когда вместе с семьей оказывается ответственной за выживание своей колонии, недавно основанной на новой планете. Мэтт Никс выступит шоураннером сериала.

Источник: Deadline

Молли К. Куинн исполнит главную роль в религиозном хорроре «Агнес» (Agnes)

Сюжет вращается вокруг уставшего от жизни священника и его молодого помощника, которых церковь отправляет в монастырь расследовать слухи о многочисленных случаях одержимости демонами. Там им придется столкнуться с искушениями, жестокостью и кризисом веры. Мики Рис написал сценарий и поставит картину.

Источник: Deadline

Постер комедии «Холоп»

Картина ожидается в российских кинотеатрах 26 декабря 2019-го.

Алекс Петтифер, Майк Фогель и Жак Колимон снимутся в драме «Сбор»

Герой картины — отец, потерявший ребенка в результате несчастного случая. В попытке забыть об утрате он с головой погружается в работу — сбор долгов. Но и здесь не находит покоя и вынужден разбираться с лучшим другом и своей возлюбленной. Режиссер — Марианна Пока.

Источник: Deadline

Кингсли Бен-Адир сыграет Барака Обаму в мини-сериале канала CBS

Проект основан на книге бывшего директора ФБР Джеймса Коми «A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership» о его конфликте с 45-м президентом США Дональдом Трампом. После вступления в должность главы государства Трамп требовал от Коми провести расследование по делу об электронной почте Хиллари Клинтон. В 2017-м Трамп, недовольный действиями Коми, уволил его с поста директора ФБР. Билли Рэй напишет сценарий адаптации.

Источник: Deadline

Роза Салазар исполнит главную роль в сериале «Новый вишневый вкус» (Brand New Cherry Favor)

Восьмисерийный проект Netflix — история Лизы Нова, начинающего режиссера, которая работает в Лос-Анджелесе 1990-х. Сверхъестественное происшествие заставляет ее покинуть комфорт Беверли-Хиллз и отправиться в поисках мести в Бразилию. В сериале также снимутся Кэтрин Кинер, Эрик Ланж, Джефф Уорд и Мэнни Хасинто.

Источник: Deadline

Дэвид Джеймс Эллиотт присоединился к актерскому составу ленты «Взмах»

В центре сюжета картины — университетская команда по гребле, которую в 1999 году начал тренировать ветеран войны во Вьетнаме (Майкл Шеннон). Его необычный подход к тренировкам и привычка никогда не сдаваться помогли превратить посредственных гребцов в настоящих чемпионов. Режиссер — Майкл Мэйлер.

Источник: Deadline

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