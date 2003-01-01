Американский бокс-офис: «Ford против Ferrari» впереди всех

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 15 по 17 ноября 2019 года. Данные предварительные и могут измениться.

Билеты на фильмы, которые выйдут или уже идут в российском прокате, можно купить, нажав на соответствующий значок на карточке ленты. Чтобы не пропустить дату премьеры, нажмите «Буду смотреть».

1. «Ford против Ferrari» (1-я неделя), 31,5 млн долларов, 3528 кинотеатров

Бензиновая драма режиссера Джеймса Мэнголда в этом году станет одной из образцовых историй голливудского успеха наряду с «1+1: Голливудская история» и «Однажды в... Голливуде». Студия Fox долго и тщательно занималась картиной о гонщике и конструкторе в мире автомобильного спорта 1960-х, и вера в нее продюсеров окупилась. После такого рывка на старте ретро с Кристианом Бэйлом и Мэттом Дэймоном может собрать в американском прокате от 120 млн долларов.

Известно, что дорогостоящие проекты, при этом нацеленные на взрослую аудиторию, в современном Голливуде делать все сложнее: они либо снимаются для стриминга, либо не снимаются вовсе. Исключения редки. Мэнголд в интервью Deadline поясняет: это не потому, что такие фильмы не способны зарабатывать в принципе, а потому, что продюсеры рассчитывают риски исходя из худшего возможного сценария, а именно из того, что фильм получится плохим. Этого не случилось с его новой работы, которая получила высшие оценки у критиков (92% на Rotten Tomatoes) и у зрителей (A+ на CinemaScore). «Ford против Ferrari» еще до релиза имел такую репутацию, что даже взрослые зрители нашли в себе силы дойти до кинотеатров. В основном это, разумеется, мужчины (62% публики), но при этом женщины ставят фильму о мужской дружбе и машинах высокие оценки. 67% зрительниц старше 25 дают ему высшую рекомендацию в опросе сервиса PostTrak — это много для сегмента аудитории, на который фильм рассчитан не в первую очередь.

2. «Мидуэй» (2-я неделя), 8,8 млн долларов (-51%), 3242 кинотеатра

Возможно, фактор американского Дня ветеранов в прошлые выходные был сильнее, чем изначально предполагали аналитики. Учитывая хорошие зрительские оценки и относительно высокий возраст целевой аудитории, можно было предсказать «Мидуэю» Роланда Эммериха хорошую динамику сборов. Однако военная драма о важной морской битве Второй мировой потеряла больше половины от результата прошлого уик-энда. Отрыв от ближайших преследователей у «Мидуэя» совсем небольшой, так что после уточнения данных может оказаться, что и второе место ему не досталось. Всего после 10 дней проката фильм собрал 35,1 млн долларов.

3. «Ангелы Чарли» (1-я неделя), 8,6 млн долларов, 3452 кинотеатра

Второй в этом месяце громкий провал старой франшизы после «Терминатор: Темные судьбы», который, к слову, уже вылетел из первой десятки после всего лишь двух недель. Не исключено, что такая же судьба постигнет новых «Ангелов Чарли». Как обычно, большинство аналитиков уже спешат объявить, что проблема именно в возрасте франшизы (сериал начал выходить в 1976 году, фильмов было два — в 2000-м и 2003-м). Недавние неудачи «Людей в черном», «Шафта» и того же «Терминатора» вроде бы подтверждают правило. Но контрпримеры («Безумный Макс: Дорога ярости») показывают, что объяснение требуется уточнить. Любую франшизу можно длить хоть до бесконечности, если понимать, зачем и как это делать.

С этими двумя условиями у «Ангелов Чарли» возникли проблемы. В экшене про девушек-детективов недостаточно собственно экшена. Видимо, планировалось, что новая версия будет более комедийной, но полностью перелицевать уже существующую вселенную оказалось не так просто — материал сопротивляется. Текст несколько раз переписывали разные люди, и это тоже неслучайно. Хотя рейтинг «Ангелов Чарли» на Rotten Tomatoes все же положительный (60%), многие критики ругаются на ленивые драматургические ходы. Зрители, по данным CinemaScore, оценили фильм Элизабет Бэнкс средне, на B+. Большая же часть потенциальной публики просто проигнорировала «Ангелов». Качество фильма не так высоко, чтобы он заинтересовал кого-то за пределами целевой аудитории (молодые женщины; сравним с тем, что удалось «Ford против Ferrari»), и то, что из трех лиц на постере только одно принадлежит звезде, Кристен Стюарт, не помогло делу. В начале недели «Ангелам Чарли» прогнозировали 12—13 миллионов, что тоже мало для такого фильма, но боевик выступил хуже даже этих предсказаний.

4. «Игры с огнем» (2-я неделя), 8,55 млн долларов (-33%), 3185 кинотеатров (+60)

Комедия о пожарных-няньках лишена каких-либо серьезных амбиций, но, несмотря на это, показала лучшую динамику сборов в первой десятке. «Игры с огнем» потеряли всего 33% от цифр предыдущего уик-энда, и сейчас в активе фильма 25,5 миллиона.

5. «Рождество на двоих» (2-я неделя), 6,7 млн долларов (-41%), 3454 кинотеатра (+6)

Еще один непритязательный фильм, стартовавший на прошлой неделе, выступил немного хуже «Игр с огнем», но все равно идет с ним почти вровень. У романтической комедии с Эмилией Кларк и Генри Голдингом сейчас 22,5 миллиона. Но «Рождество на двоих» стоило не меньше 25 миллионов, так что выйти в плюс для него по-прежнему проблематично. Зато у него неплохие для жанра сборы за границей — 13 млн долларов (для сравнения: у «Игр с огнем» всего 4,5 миллиона).

6. «Доктор Сон» (2-я неделя), 6,2 млн долларов (-56%), 3855 кинотеатров

Продолжение «Сияния», отсылающее и к роману-сиквелу Стивена Кинга, и к экранизации оригинала Стэнли Кубриком, уже во вторую неделю ушло в нижнюю половину топа. «Доктор Сон» уступает даже фильмам второго ряда, выпущенным в тот же уик-энд. Всего за 10 дней в Америке он собрал 25 млн долларов, которые ожидались от фильма в первые же выходные.

7. «Хороший лжец» (1-я неделя), 5,66 млн долларов, 2439 кинотеатров

Для Warner Bros. «Хороший лжец» был рискованным проектом. Детективная драма с респектабельными пожилыми артистами (Хелен Миррен и Иэн Маккеллен) в главных ролях — из разряда престижного кино, которое выходит сначала в ограниченный прокат, постепенно расширяет его, в результате идет в кино месяца три и получает актерские номинации на «Оскар», а если повезет, то и еще в каких-нибудь категориях. Но все это происходит только в том случае, если фильм удался и об этом написала пресса. В противном случае слабый процент на Rotten Tomatoes, никакого энтузиазма на студии и сразу широкий прокат, чтобы собрать хотя бы что-то. К сожалению, история «Хорошего лжеца» именно такая. Кино об аферисте и богатой вдове стартовало внизу первой десятки и долго в ней не задержится.

8. «Джокер» (7-я неделя), 5,64 млн долларов (-39%), 2337 кинотеатров (-469)

По предварительным данным, разница между «Хорошим лжецом» и «Джокером» настолько мала, что они могут поменяться местами в таблице после уточнения цифр. Но эти мелочи не волнуют никого на фоне новости о том, что «Джокер» наконец-то достиг миллиарда долларов в мировом прокате. Это четвертый фильм по комиксам DC, которому такое удалось (после двух «Темных рыцарей» и «Аквамена») и первый в истории фильм-миллиардер со взрослым рейтингом R.

9. «Малефисента: Владычица тьмы» (5-я неделя), 5,2 млн долларов (-38%), 2549 кинотеатров (-652)

Пресса не устает писать о том, как слабо выступила «Малефисента 2», хотя в десятке она уже пятую неделю. Проблема в том, что стоила она, как обычно стоят фильмы Disney (185 миллионов), а собирает не так блистательно. За эти пять недель сиквел едва перевалил за 100 миллионов в Америке, а в мире собрал 458 миллионов — гораздо лучше, но все равно недостаточно для окупаемости.

10. «Гарриет» (3-я неделя), 4,8 млн долларов (-35%), 2011 кинотеатров (-175)

Еще одна хорошая неделя для байопика о временах рабовладения в США. Настолько, что «Гарриет» обошла в рейтинге «Терминатора», вышедшего в одну с ней неделю. К настоящему моменту заработано почти 32 млн долларов.

На следующей неделе Disney выпустит новый релиз-тяжеловес — «Холодное сердце 2», которое будут показывать в 4200 кинотеатрах. «Прекрасный день по соседству» — добрый байопик о телеведущем Фреде Роджерсе с Томом Хэнксом, а также боевик «21 мост» будут идти меньшим числом залов (3100 и 2700 соответственно).