Студия Disney анонсировала даты релизов фильмов Marvel, Pixar и Fox

В сети появился график релизов Disney с 2020 по 2023 год. Студия выбрала даты релизов для шести безымянных проектов киновселенной Marvel и объявила, когда выйдут несколько фильмов Fox и Pixar.

Приквел экшен-франшизы «Kingsman», «King’s Man: Начало», ожидался в кинотеатрах 14 февраля 2020 года, но теперь увидит свет 18 сентября 2020-го. Тогда же выйдет экранизация Тома Клэнси «Без жалости» с Майклом Б. Джорданом и безымянный мультфильм Фила Лорда и Криса Миллера. 13 ноября студия выпустит драму «Глубокая вода».

Ограниченный прокат новой картины Ридли Скотта, исторической драмы «Последняя дуэль», состоится под Рождество 2020-го, но основной релиз намечен на 8 января 2021 года. В 2020 году выйдут два запланированных ранее фильма Marvel — «Черная Вдова» (1 мая) и «Вечные» (6 ноября).

В 2021 году Disney зарезервировала семь слотов для релизов студии Fox: 9 апреля, 23 апреля, 13 августа, 10 сентября, 1 октября, 22 октября и 3 декабря. На данный момент неизвестно, о каких проектах идет речь. 19 ноября 2021-го свет увидит безымянный игровой фильм Disney.

Неизменной осталась дата премьеры «Аватар 2» — 17 декабря 2021 года. В том же году выйдут проекты Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец» (12 декабря), «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия» (7 мая) и «Тор: Любовь и гром» (5 ноября). 18 июня состоится релиз мультфильма Pixar, а 9 июля свет увидит продолжение «Индианы Джонса».

С 5 марта 2021 года на 14 января 2022 года переехал мультфильм «Нимона», основанный на одноименном комиксе. В 2022 году ожидается семь проектов Fox: 7 января, 8 апреля, 10 июня, 16 сентября, 21 октября, 11 ноября и 23 декабря. О каких релизах идет речь, не уточняется. 16 декабря студия по-прежнему планирует выпустить новую часть «Звездных войн», которую разрабатывали Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс.

Новый мультфильм переехал с 18 марта 2022-го на 11 марта 2022-го. Безымянные игровые фильмы Disney увидят свет 25 марта и 12 августа. Один проект, который ожидался 7 октября 2022 года, пропал из графика. Вместо него в этот день состоится релиз некой картины студии Marvel. Премьера «Черной Пантеры 2» состоится 6 мая. 18 февраля и 29 июля выйдут два неизвестных проекта студии Marvel.

Семь релизов Fox увидят свет в 2023 году. Безымянные проекты выйдут 13 января, 24 марта, 9 июня, 15 сентября, 20 октября и 10 ноября. 22 декабря 2023-го свет увидит «Аватар 3».

17 февраля состоится релиз проекта Marvel, который заменил в графике игровой фильм Disney. Картины Marvel также ожидаются в кинотеатрах 5 мая, 28 июля и 3 ноября. В 2023 году свет увидят шесть игровых лент Disney: 10 марта, 26 мая, 14 июля, 11 августа, 6 октября и 15 декабря. 16 июня выйдет мультфильм Pixar, 22 ноября — анимационный проект Disney.

Источник: Deadline

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.