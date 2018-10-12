Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в драме «Невыносимая тяжесть огромного таланта»

Сегодня, 10:27Обсудить0

Студия Lionsgate планирует выпустить драму «Невыносимая тяжесть огромного таланта» (The Unbearable Weight of Massive Talent) — художественную картину об актере Николасе Кейдже, главную роль в которой исполнит Николас Кейдж. Том Гормикэн, написавший сценарий ленты совместно с Кевином Эттеном, займет режиссерское кресло проекта.

Главный герой фильма — актер Николас Кейдж, чья карьера уверенно катится под откос. Он погряз в долгах, дочка с ним практически не разговаривает, но он все еще надеется получить роль в новом проекте Квентина Тарантино. В дополнение ко всему Кейджу начинает являться его версия из 1990-х, ругающая актера за роли в дешевых фильмах и упущенные возможности.

В попытке заработать он соглашается появиться на дне рождения мексиканского миллиардера, большого поклонника актера. Вскоре Кейдж узнает от ЦРУ, что богач на самом деле глава наркокартеля, похитивший дочь кандидата на пост президента Мексики. Актера уговаривают собрать необходимую информацию, но ситуация заметно осложняется, когда наркобарон приводит на вечеринку дочь и бывшую жену Кейджа. Теперь Кейдж должен сыграть величайшую роль своей жизни.

Согласно источникам, Кейдж получил сценарий с посланием от Гормикэна. В нем автор текста заверил актера, что главная цель фильма — восхваление карьеры Кейджа, а не попытка высмеять его. Кейджу понравилась идея, и он согласился исполнить в картине главную роль.

В ближайшем будущем Кейдж приступит к съемкам в фильмах «Узники страны призраков» и «Страна чудес Уолли».

Источник: THR

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