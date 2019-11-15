Том Харди приступил к съемкам в сиквеле «Венома»

Том Харди объявил в Instagram о первом дне на съемочной площадке «Венома 2». Актер опубликовал пост с подписью «Мы, „Веном 2“, день первый» («W3’R’V3N0M2 day one»), но впоследствии быстро удалил его. В сети, тем не менее, сохранилась фотография в компании сценаристки Келли Марсел.

Подробности сиквела не раскрываются. Предполагается, что в центре сюжета второго фильма окажется противостояние Венома с серийным убийцей Клетусом Кэсседи, в роли которого вернется Вуди Харрельсон. Объединившись с другим симбиотом (в комиксах это был отпрыск Венома), Кэссиди из обычного маньяка превратился в кровожадного монстра, чья главная цель — убивать и калечить. При помощи безумной суперзлодейки Визг (Наоми Харрис) Кэссиди планирует устроить в городе масштабную резню.

На столкновение Венома с Карнажем несколько раз намекал и сам Харди, вывесивший в Instagram иллюстрации двух симбиотов.

Марсел написала сценарий «Венома 2» вместе с Харди. Энди Серкис занимает режиссерское кресло сиквела. Картина ожидается в американских кинотеатрах 1 октября 2020 года.

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