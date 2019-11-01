Софи Ди Мартино может сыграть Локи-женщину в мини-сериале Disney+

Сегодня, 08:55Обсудить0

Британская актриса Софи Ди Мартино («Yesterday», «Чисто английские убийства») может присоединиться к актерскому составу мини-сериала Disney+ «Локи», сообщает Variety. Сейчас с актрисой ведутся переговоры, и не уточняется, кого она сыграет, но источники утверждают, что Ди Мартино появится в сериале в образе женской версии Локи.

Сюжет мини-сериала не раскрывается. Известно лишь, что героем проекта станет Локи из «Мстителей» 2012 года. В результате действий Железного человека, Капитана Америка и Человека-муравья во время хрононалета в «Мстители: Финал» Локи получил Тессеракт и смог сбежать. Получив свободу, Локи отправился в путешествие по человеческой истории, влияя на исход важных событий.

По слухам, в конечном итоге Локи вернется в киновселенную Marvel и появится в фильме Тайки Вайтити «Тор: Любовь и гром». С собой Локи принесет молот Мьёльнир, благодаря чему Джейн Фостер станет новым Тором.

Том Хиддлстон вернется в роли Локи. Старт съемок сериала запланирован на начало 2020 года, а релиз ожидается весной 2021-го.

Источник: Variety

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