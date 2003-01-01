9 лучших трейлеров недели: Харли Квинн, новенький Соник и губка в бегах

«Вне игры»

Бен Аффлек при поддержке Гэвина О’Коннора нацелился на «Оскар». В фильме «Вне игры» есть все, что может привлечь внимание киноакадемии: спортивная драма о команде неудачников, личная трагедия и преодоление зависимости. Снято все максимально сурово и реалистично, чтобы лучше отразить тяжесть повседневной жизни.

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«Губка Боб в бегах»

Казалось бы, современного зрителя уже ничего не удивит, но тут выходит трейлер третьего полнометражного мультфильма о Губке Бобе, где появляется говорящая голова Киану Ривза, который играет мудрое перекати-поле. В остальном все привычно и знакомо: веселый Губка Боб, дурашливый Патрик, жадный мистер Крабс. Весело и ярко.

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«Двойной мир»

Уже порядком поднабивший зрителям Поднебесной оскомину жанр сказочного фэнтези давно нуждается в свежих идеях. Хотя история о том, как обычный деревенский парень решил принять участие в соревнованиях для самых ловких, сильных и храбрых воинов, не блещет оригинальностью, но трейлер выглядит очень многообещающе. Тут и совсем не мультяшная жестокость, и внезапная для китайского кино кровавость, и любопытный мир, и, конечно же, милые сказочные существа, которые пытаются героев сожрать.

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«Отважная 2»

Продолжение истории о честной и неподкупной сотруднице мумбайской полиции, и снова ей придется расследовать преступления против женщин. В городе завелся серийный убийца (разумеется, мужчина), который похищает девушек, издевается над ними и в конце концов жестоко убивает. Для героини поимка маньяка становится делом чести. Если подобные западные картины выглядят слегка натужно, индийский сеттинг, где совершается невероятное количество преступлений против женщин, добавляет необходимой жанру реалистичности.

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«Сиберг»

Невероятно реальная история жизни актрисы Джин Сиберг, которая почувствовала на себе весь гнев американского правительства. Попытка помочь другим, поддержать угнетенных обернулась для нее настоящим кошмаром: за Сиберг шла постоянная слежка, ее пытались опозорить. В августе 1979 года, не выдержав напряжения, некогда восходящая звезда новой волны французского кинематографа покончила с собой.

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«Соник в кино»

Прислушавшись к фанатскому гневу, студия в кратчайшие сроки переработала дизайн Соника и в новом трейлере представила вариант, который удовлетворил если не всех, то большинство. Суть от этого не изменилась: на экране разворачиваются все те же милые приключения для всей семьи, зато смотреть стало гораздо приятнее.

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«Спецотряд быстрого реагирования»

Как утверждается, первый материковый китайский фильм, полностью посвященный спецсилам полиции. Два соперничающих отряда СОБРа вынуждены забыть о своих мальчишеских забавах, когда во время учений они натыкаются на логово наркопроизводителей. Игра превращается в настоящую войну. Злых наркобаронов по традиции изображают белые актеры, и также имеется интересный (анти?)феминистический ход: чтобы сражаться на равных с парнями условиях, девушка вынуждена оголиться.

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«Харли Квинн»

Популярность Харли Квинн и не думает угасать. В 2020 году свет увидит полнометражный фильм с Марго Робби в главной роли, но сперва антигероиня появится на экране в собственном мультсериале для взрослых. В анимационном проекте Харли весело ругается, разбивает битой головы и всецело наслаждается жизнью. В России мультсериал будет эксклюзивно доступен онлайн на КиноПоиск HD.

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«Шестеро вне закона»

«Самый майкл-бэевский фильм в истории Майкла Бэя», — так представил свой новый боевик исполнитель главной роли Райан Рейнольдс. «Шестеро вне закона» — история команды миллиардеров, которые перечитали комиксов про Бэтмена и решили самостоятельно разобраться с опасными преступниками по всему миру. Если судить по ролику, то далеко не все у них пошло гладко.

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