Бюро находок

Находка дня: Фотосессия Дольфа Лундгрена в образе Карателя

ВчераОбсудить0

Прежде чем знаменитый череп Карателя примерили Томас Джейн, Рэй Стивенсон или Джон Бернтал, безжалостного антигероя Фрэнка Касла в боевике 1989 года сыграл Дольф Лундгрен. 20 лет спустя актер вернулся к роли, которая осталась не замеченной большинством зрителей, и все-таки надел футболку с черепом, чтобы воссоздать для подкаста The Launchpad пару иллюстраций из комиксов.

«Каратель» — одна из ранних ролей Лундгрена, когда его имя еще не стало известно всему миру. Создатели картины взяли за основу комиксы Marvel о полицейском, который жестко мстит преступникам за смерть семьи, но в остальном не стали опираться на первоисточник. Касл в фильме ни разу не появляется на экране с белым черепом на груди.

В 2004 году Каратель вернулся на экраны в одноименном боевике с Джейном в главной роли. Лента провалилась в прокате, и в 2008-м студия предприняла очередную попытку с лентой «Каратель: Территория войны». На этот раз Касла сыграл Стивенсон, но зрителей вновь не заинтересовала история антигероя. Самой успешной в итоге стала версия в исполнении Бернтала в сериале «Каратель», созданном Marvel и Netflix. Проект просуществовал два сезона и завершился после расторжения сделки между компаниями.

Источник: Launchpad

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Смотрите также

Бюро находок

Видео дня: Марк Хэмилл смотрит свои пробы для «Звездных войн»

6 ноября
Видео дня: Марк Хэмилл смотрит свои пробы для «Звездных войн»
Бюро находок

Находка дня: В Google появились пасхалки к 25-летию «Друзей»

20 сентября
Находка дня: В Google появились пасхалки к 25-летию «Друзей»
Бюро находок

Видео дня: Из «Один дома» сделали триллер о серийном убийце

9 сентября
Видео дня: Из «Один дома» сделали триллер о серийном убийце
Бюро находок

Видео дня: Все фильмы Marvel за одну минуту

2 сентября
Видео дня: Все фильмы Marvel за одну минуту

Главное сегодня

Выбор редакции

Что смотреть дома: «Рик и Морти», «Мандалорец» и «Yesterday»

Сегодня
Что смотреть дома: «Рик и Морти», «Мандалорец» и «Yesterday»
Мнение

Disney предупреждал: Что нам делать с «устаревшими культурными нормами»

Вчера
Disney предупреждал: Что нам делать с «устаревшими культурными нормами»

«Драма-боевик с элементами порно»: Репортаж со съемок фильма «Аванпост»

Вчера
«Драма-боевик с элементами порно»: Репортаж со съемок фильма «Аванпост»

До и Босли: Как менялись «Ангелы Чарли»

Вчера
До и Босли: Как менялись «Ангелы Чарли»
Блог команды

Абонемент в кино КиноПоиск Go

Вчера
Абонемент в кино КиноПоиск Go

9 лучших трейлеров недели: Харли Квинн, новенький Соник и губка в бегах

Вчера
9 лучших трейлеров недели: Харли Квинн, новенький Соник и губка в бегах
Бюро находок

Находка дня: Фотосессия Дольфа Лундгрена в образе Карателя

Вчера
Находка дня: Фотосессия Дольфа Лундгрена в образе Карателя
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании