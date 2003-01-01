Находка дня: Фотосессия Дольфа Лундгрена в образе Карателя

Прежде чем знаменитый череп Карателя примерили Томас Джейн, Рэй Стивенсон или Джон Бернтал, безжалостного антигероя Фрэнка Касла в боевике 1989 года сыграл Дольф Лундгрен. 20 лет спустя актер вернулся к роли, которая осталась не замеченной большинством зрителей, и все-таки надел футболку с черепом, чтобы воссоздать для подкаста The Launchpad пару иллюстраций из комиксов.

«Каратель» — одна из ранних ролей Лундгрена, когда его имя еще не стало известно всему миру. Создатели картины взяли за основу комиксы Marvel о полицейском, который жестко мстит преступникам за смерть семьи, но в остальном не стали опираться на первоисточник. Касл в фильме ни разу не появляется на экране с белым черепом на груди.

В 2004 году Каратель вернулся на экраны в одноименном боевике с Джейном в главной роли. Лента провалилась в прокате, и в 2008-м студия предприняла очередную попытку с лентой «Каратель: Территория войны». На этот раз Касла сыграл Стивенсон, но зрителей вновь не заинтересовала история антигероя. Самой успешной в итоге стала версия в исполнении Бернтала в сериале «Каратель», созданном Marvel и Netflix. Проект просуществовал два сезона и завершился после расторжения сделки между компаниями.

Источник: Launchpad

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