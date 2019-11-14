Восьмой сезон сериала «Бруклин 9-9» и еще 11 новостей дня

Тай Шеридан исполнит главную роль в сериале «Беспроводной» (Wireless)

В центре сюжета — студент колледжа, попавший в автокатастрофу во время поездки по горам Колорадо. Запертый в машине, он должен понять, как выжить, имея под рукой лишь быстро разряжающийся смартфон. Стивен Содерберг выступит исполнительным продюсером сериала. Проект разрабатывается для стрим-сервиса Quibi.

Источник: Deadline

Объявлен актерский состав спортивной драмы Тайки Вайтити «Следующий гол — победный»

Вместе с Элизабет Мосс и Майклом Фассбендером в фильме снимутся Рэйчел Хаус, Ули Латукефу, Дэвид Фейн, Бела Коале, Оскар Кайтли, Сему Филипо, Лехи Фелипапаланги и Каймана. Картина расскажет о голландском футбольном тренере Томасе Ронгене, который в начале 2000-х приехал на Самоа, чтобы помочь подготовить местную команду к отборочному циклу чемпионата мира 2014 года. В итоге сборная не только одержала первую за несколько десятилетий победу, но и сумела уйти с последнего места в рейтинге FIFA.

Источник: Deadline

Канал NBC продлил сериал «Бруклин 9-9» на восьмой сезон

Премьера сериала состоялась 17 сентября 2013 года. В центре сюжета находится Джейк Пералта (Энди Сэмберг), инфантильный, но талантливый детектив. Вместе с коллегами по 99-му бруклинскому полицейскому участку он активно раскрывает преступления, но при этом не забывает отвлекаться и на личные, порой довольно нелепые проблемы. Седьмой сезон проекта стартует 6 февраля 2020 года.

Лил Релл, Джейкоб Элорди, Дэш Майок, Кристен Коннолли и Джейд Фернандес снимутся в драме «Глубокая вода»

Главные герои — супруги Вик и Мелинда Ван Аллен, которые поддерживают жизнь в угасающем браке с помощью любовников. Все меняется, когда из-за их поведения начинают умирать люди. Режиссер — Эдриан Лайн.

Источник: Deadline

Джей Али присоединился к актерскому составу второго сезона сериала «Карнивал Роу»

Действие сериала разворачивается в неовикторианском мегаполисе, где укрываются мифические существа, стекаясь туда из своих разоренных войной земель. Дата премьеры второго сезона пока не сообщается.

Источник: Deadline

Трейлер драмы «Вне игры»

Картина рассказывает историю Джека Каннингэма, некогда популярного баскетболиста, давно вышедшего в тираж. Из-за пристрастия к таблеткам и алкоголю он в одночасье лишился всего — славы, денег и семьи. В попытке искупить свои проступки и найти смысл жизни Джек берется тренировать баскетбольную команду своей родной школы, которую все считают откровенными неудачниками. Фильм ожидается в российских кинотеатрах 23 апреля 2020 года.

Amazon продлил сериал «Голиаф» на четвертый, заключительный сезон

Главный герой проекта — опальный адвокат, гоняющийся за машинами скорой помощи в поисках новых клиентов. Однажды ему в руки попадает дело, которое может принести ему искупление или по крайней мере возможность отомстить фирме, вышвырнувшей его на улицу.

Источник: Deadline

Трейлер мультфильма «Тролли. Мировой тур»

В сиквеле анимационного проекта 2016 года герои узнают, что за пределами их родной деревни существуют другие тролли со своими музыкальными вкусами. Чтобы спасти всю расу от новой глобальной напасти, они должны найти способ объединить разрозненные племена.

Остин Стоуэлл получил роль в сериале «Старик»

Экранизация одноименного романа Томаса Перри, проект рассказывает о Дэне Чейзе (Джефф Бриджес) — оперативнике ЦРУ, который уже несколько десятилетий как оставил службу. Но, когда на пороге его дома появляется группа убийц, присланных устранить Чейза, он понимает, что прошлое вновь напомнило о себе. Чтобы сохранить свое будущее, Чейз теперь должен опять взяться за оружие. Джон Уоттс поставит пилотный эпизод сериала.

Источник: Deadline

Netflix выпустит «Полицейского из Беверли-Хиллз 4»

Адиль Эль Арби и Билал Фалла поставят продолжение боевика 1994 года, который рассказывал о полицейском из Детройта Акселе Фоули, приехавшем в Лос-Анджелес на поиски убийц своего школьного друга. По прибытии он натыкается на глухое и упорное неприятие залетного выскочки местными полицейскими, но с помощью своего удивительного дара находить выход из любого положения Фоули заручается симпатией и, соответственно, реальной поддержкой двух из них. Сюжет продолжения не раскрывается.

Источник: Deadline

Трейлер сериала «Дом с прислугой»

В центре сюжета — супруги Шон и Дороти Тернер, чей сын Джерико умер в трехмесячном возрасте. Дороти никак не может оправиться от трагедии, и знакомый психиатр предлагает им использовать специальную терапевтическую куклу, которая должна помочь ей постепенно смириться с потерей. Только Дороти не торопится отпускать Джерико и даже нанимает для куклы няню, молчаливую, но милую Лиенн. Девушка начинает заботиться о кукле, обращаясь с ней словно с настоящим младенцем, что окончательно ставит в тупик Шона, уставшего притворяться, что ничего не случилось. Проект стартует на стрим-сервисе Apple TV+ 28 ноября 2019-го.

Шейлин Вудли исполнит главную роль в драме «Девушка по имени Сью» (Girl Named Sue)

Сюжет картины основан на реальной истории агента по контролю за оборотом наркотиков Сью Уэббер-Браун, создательницы программы по защите детей наркоманов. В Калифорнии 1990-х, в период расцвета эпидемии метамфетаминов, Уэббер-Браун рискнула своей карьерой, чтобы изменить подход правительственных служб к детям, оставшимся без родителей после операций по закрытию наркопритонов. Фернандо Коимбра занимает режиссерское кресло фильма.

Источник: Deadline

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