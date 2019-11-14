Сиквел, лишенный магии оригинала: Критики о «Холодном сердце 2»

Первые зрители успели похвалить завораживающе красивый мультфильм «Холодное сердце 2», аниматоры которого поработали на славу, и теперь пришло время полноценных рецензий. И, как это обычно бывает, здесь все далеко не так гладко и однозначно. Почти все критики признают, что студии Disney не удалось повторить магию первого фильма и сиквел значительно уступает первому фильму.

Многие авторы рецензий признают, что единственная причина существования второго фильма — желание заработать на популярности оригинала. Из-за этого страдает история, которая порой кажется одновременно надуманной и чрезмерно запутанной. Но все проблемы, уверены критики, в итоге не помешают «Холодному сердцу 2» показать отличный результат в прокате.

Вот что пишут критики.

Кристиан Холуб, EW:

«„Холодное сердце 2“ предпринимает благородную попытку достичь уровня предшественника, но не может выбраться из его тени. На протяжении фильма несколько персонажей задаются вопросом, не пора ли им завязать с приключениями. В нашем мире максимального использования интеллектуальной собственности ответ: „Скорее всего, нет“. Но по крайней мере этот вымышленный мир не боится небольших перемен здесь и там».

Тодд МакКарти, THR:

«Когда вы сделали оригинальный фильм, который стал самым кассовым анимационным проектом в истории с 1,27 млрд долларов мировых сборов, с доходами от постановок и мириадами сопутствующих товаров в качестве добавки, любая попытка изменить успешную формулу будет моментально похоронена. Так что да, студия Disney была чрезвычайно аккуратна и осторожна в попытке продолжить франшизу с огромным уважением к оригиналу. В результате получился сиквел, который наверняка порадует огромную базу фанатов и сорвет большой куш, но вместе с тем он выглядит предсказуемым, безопасным, придерживающимся правил».

Кейт Эрблэнд, IndieWire:

«Все заканчивается дикой, захватывающей миссией для Эльзы, которая максимально использует ее способности и доводит их до ужасающего лимита. То же можно сказать об анимации, которая по большей части придерживается стилистики оригинала — с милыми лицами и взрывами ледяного экшена (Эльза все так же способна создавать потрясающие снежинки и много чего еще), прежде чем создать океаническую сцену, яркую, завораживающую и более умопомрачительную, чем эпизод с песней „Let it Go“ из первого фильма. Обязательных сиквелов не существует, но „Холодное сердце 2“ берется доказать, что даже в мире сказок Disney они могут иметь значение».

Питер Дебрюг, Variety:

«Как ни парадоксально, возможно, поклонники „Холодного сердца“ тайно желали просто повторения оригинала. Лучший совет для них — это три коротких слова: „Отпусти и забудь“ — мантра, которую они хорошо запомнили со времен выхода первого фильма. Каждая снежинка уникальна, и это роскошное, блестящее воссоединение сестер Анны и Эльзы с гордостью выставляет себя напоказ, даже когда пытается включить в себя все, что сработало в оригинале вроде постоянного потока шуток от вечно восхищенного снеговика Олафа».

Ричард Лоусон, Vanity Fair:

«С моей печальной взрослой точки зрения, это совершенно необязательный сиквел, чья главная задача — прибыль. Но необязательный — это не всегда плохо; есть масса веселых и всячески радующих вещей, без которых можно было бы обойтись. Но „Холодное сердце 2“ страдает от тяжелого сиквелитиса. Режиссеры Крис Бак и Дженнифер Ли и сценаристы Ли и Эллисон Шредер пытаются создать историю, достойную оригинала, но не справляются. В попытке оправдать сиквел команда „Холодного сердца“ вынуждена делать историю больше, масштабнее, жизненно важной, одновременно оставаясь доступной детям. Непростая задача, с которой „Холодное сердце 2“ не справляется».

Алонсо Дюралд, The Wrap:

«В фильме есть многое, что может понравиться, начиная с богатой палитры осенних цветов до провокационного допсюжета, который учит детей, что страны должны признать и искупить ошибки прошлого. Но в конечном счете это сиквел, который существует не потому, что была история, которую требовалось рассказать, но потому, что требовалось заработать еще денег».

Майк Райан, UPROXX:

«„Холодное сердце 2“ — фильм без привычного злодея. Не считая откровений и/или флешбэков, там буквально нет злодея. Вместо этого „Холодное сердце 2“ разбирается с нашими страхами перед людьми, которых мы не знаем или не понимаем, и на этом строится весь сюжет. Смотрится как действительно рискованное решение. „Холодное сердце 2“ не нравоучительный фильм, но ему, определенно, есть что сказать».

Джастин Чанг, The Los Angeles Times:

«Новое приключение мрачнее, но выглядит менее значительным по сравнению с прошлым. Вся мифология каким-то образом одновременно чрезмерно сложная и удивительно поверхностная. Серьезно, сюжет в первую очередь служит поводом для персонажей потусовать вместе. И почему бы и нет? Порой хочется сходить в скандинавскую сауну, где тебя все знают. Эльза и ее друзья не самые проработанные персонажи, но это настолько приятная компания, что вы с удовольствием два часа бы смотрели, как они играют в шарады».

Мэтт Сингер, ScreenCrush:

«Все загадки сиквела чрезвычайно очевидные и неудовлетворительные, даже малыши разгадают большинство секретов леса до Анны и Эльзы. Вместе с этим в фильме очень много чрезмерно сложных разговоров о духах и рунах, а на магическом острове, полном льда и экспозиции, происходит что-то путаное и непонятное. Ситуация улучшается, когда „Холодное сердце 2“ переключается на новый музыкальный номер».

Брайан Труитт, USA Today:

«Если вы надеялись, что „Холодное сердце 2“ сможет сравниться или превзойти оригинальный феномен, то пришла пора отпустить и забыть. В анимационном музыкальном продолжении хита 2013 года студии Disney все стало больше, но не обязательно лучше. Поставленный Крисом Баком и Дженнифер Ли мультфильм „Холодное сердце 2“ с головой окунается в мифологию, одновременно продолжая историю сестер Эльзы и Анны, только без очарования, безумного духа или мощи песен оригинала».

Питер Брэдшоу, The Guardian:

«Приятно снова видеть этих персонажей, но меня не покидает ощущение, что сюжет „Холодного сердца 2“ довольно маломощный и надуманный. Опасность создается искусственным образом и также разрешается, препятствия появляются и преодолеваются, герои расходятся и объединяются, неприятности случаются и забываются. Местами „Холодное сердце 2“ выглядит как дополнительный расширенный эпизод, который мог быть на blu-ray-издании первого фильма. При всем при этом фильм выглядит и звучит очень хорошо, с будоражащей главной песней Эльзы под названием „Into the Unknown“, прелюдией ее встречи с первобытными силами леса».

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.