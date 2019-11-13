Видео дня: Хью Джекман вновь поиздевался над Райаном Рейнольдсом

Хью Джекман, самый сексуальный мужчина 2008 года по версии журнала People, поздравил нового обладателя титула — 40-летнего музыканта Джона Ледженда. При этом актер не смог упустить возможность потроллить Райана Рейнольдса, которого признали самым сексуальным в 2010 году. Джексон опубликовал видео, в котором хвастается перед Рейнольдсом своей обложкой журнала. «Хочешь, могу подписать», — предлагает актер, «случайно» уронив выпуск. «Не, у меня есть несколько копий. Я, правда, вырезаю у них глаза и рот», — мрачно отвечает Рейнольдс.

«Дорогой Джон. Поздравляю с вхождением в эту чрезвычайно престижную группу, — написал Джексон под роликом. — В 99% случаев журнал People все делает правильно. Например, Блейк Шелтон, Дуэйн Джонсон и многие другие. Но будь осторожен. Есть и 1%. Наглядная иллюстрация. Важно, чтобы ты присоединился к правильной команде. Наслаждайся своим правлением. С любовью, Хью».

Ледженд стал 34-м в списке самых сексуальных мужчин наряду с Мэлом Гибсоном, Крисом Хемсвортом, Джонни Деппом и Брэдли Купером.

В жизни Джексон и Рейнольдс — хорошие друзья, которые уже много лет развлекаются подтруниванием друг над другом в сети. В честь 50-летия Джекмана Рейнольдс вывесил кадр из сиквела «Дэдпула» с мертвым Логаном. До этого появилось видео, где Дэдпул мешает звезде «Величайшего шоумена» записывать поздравление с днем рождения, а Джекман впоследствии записал ролик, где очень неохотно поздравлял авторов «Дэдпула 2» с выходом картины. Они даже предприняли попытку оставить «конфликт» в прошлом и сделать рекламные ролики для компаний друг друга, что в итоге закончилось провалом.

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