«Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном выйдет в декабре 2021 года

Дуэйн Джонсон объявил в Instagram дату релиза фильма «Черный Адам». Экранизация комиксов об антигерое DC ожидается в кинотеатрах 22 декабря 2021 года. Жауме Кольет-Серра, постановщик «Круиза по джунглям», занимает режиссерское кресло картины.

«Человек в черном. Как и большинство детей, я мечтал стать супергероем. С крутыми суперспособностями, сражаться за правое дело и защищать людей, — написал Джонсон под концептом Черного Адама. — Для меня все изменилось в 10 лет, когда я узнал о величайшем супергерое всех времен — Супермене. В детстве я хотел быть именно Суперменом.

Но через несколько лет я понял, что не могу стать таким супергероем, как Супермен. Я был слишком непослушным, слишком необузданным, постоянно сопротивляющимся обычаям и власти. Несмотря на все мои неприятности, я оставался хорошим парнем с добрым сердцем, я просто любил все делать по-своему.

Теперь, годы спустя, когда я уже мужчина, с тем же ДНК, что и в детстве, моя супергеройская мечта сбылась. Для меня огромная честь присоединиться к вселенной DC и невероятное удовольствие стать Черным Адамом. Черный Адам благословлен магией и силами, равными Супермену, но разница в том, что он не ходит по струнке и не придерживается правил.

Он непокорный, единственный в своем роде супергерой, готовый всегда помочь людям, но сделать все по-своему. Правда и справедливость по Черному Адаму. Эта роль не похожа на все, что я играл в своей карьере, и я невероятно признателен, что мы переживем это путешествие вместе. „Черный Адам“. 22 декабря 2021 года».

Черный Адам — антигерой вселенной DC и главный противник Шазама, которого в одноименном фильме недавно сыграл Закари Ливай. Адам впервые появился на страницах комиксов в 1945 году, но полноценную карьеру получил лишь в 1970-е. Изначально Черный Адам изображался как древнеегипетский предшественник Шазама. Впоследствии он был переписан в павшего героя, который пытается очистить свое имя.

Во многом Черный Адам повторяет способности Шазама и обладает огромной силой, скоростью и умом. Адам не считает себя супергероем, но и не является злодеем в привычном понимании. В последнее время он чаще выступает как защитник вымышленной средне-восточной страны Кандак. Адам использует свои способности для сохранения мира в Кандаке и редко покидает пределы страны.

23 июля 2020 года зрители смогут увидеть Джонсона вместе с Эмили Блант в приключенческой картине «Круиз по джунглям».

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