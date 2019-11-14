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Видео дня: Лидер Rammstein «подрался» с Петером Стормаре на Дворцовой площади

Сегодня, 18:30Обсудить0

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал в Instagram видео постановочной драки с космонавтом посреди Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Космонавта сыграл Петер Стормаре, знакомый зрителю по фильмам «Фарго» и «Большой Лебовски». В ролике все происходит под мелодию «Калинка моя».

Ролик связан с челленджем #Stehaufchallenge, который Линдеманн запустил в поддержку клипа на песню «Steh auf» группы Lindemann. В ролике, вышедшем в сентябре, музыкант также сражается со Стормаре.

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