Трейлер боевика «Шестеро вне закона»: Поездка по Флоренции с Райаном Рейнольдсом

Сегодня, 17:59Обсудить0

Netflix выпустил новый ролик остросюжетной картины «Шестеро вне закона» — по сравнению с первым трейлером гораздо менее серьезный. Райан Рейнольдс в компании Дэйва Франко и Адриа Архоны гоняет по Флоренции, наслаждается достопримечательностями и задается вопросом, почему они первой миссией не выбрали что-нибудь попроще.

В центре сюжета картины Майкла Бэя — шесть миллиардеров, инсценировавших свою смерть. Исчезнув из поля зрения, они организовывают секретный отряд для борьбы с преступностью, которым руководит герой Рейнольдса под кодовым именем Первый.

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