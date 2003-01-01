Трейлер мультфильма «Губка Боб 3»: Киану Ривз в роли мудрого перекати-поля

Сегодня, 17:27Обсудить0

Жизнерадостный губка Боб и его друзья возвращаются на большой экран с третьим полнометражным фильмом. На этот раз создатели мультфильма решили совместить анимацию двух предыдущих картин — классическую рисованную и новенькую компьютерную. На третьем плане, как всегда, разные звезды, одна из которых — Киану Ривз, который играет говорящее перекати-поле.

В «Губке Бобе 3» герои должны отправиться в опасное путешествие, чтобы найти пропавшего питомца Гэри. Поиски похищенной улитки приведут друзей в манящий и обманчивый затерянный город Атлантик-Сити — обитель развлечений и порока. Но в конечном итоге любые неприятности поможет преодолеть сила дружбы.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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