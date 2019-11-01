Спайк Ли экранизирует комикс «Принц котов» и еще 13 новостей дня

Марк Уолберг присоединится к актерскому составу экранизации игры «Uncharted»

«Uncharted» — серия видеоигр о бесстрашном собирателе древностей и искателе приключений Нэйтане Дрейке. Он путешествует по всему миру в поисках древних артефактов, постоянно ввязываясь в разные авантюры и рискуя жизнью на регулярной основе. Сюжет экранизации не раскрывается, но предполагается, что фильм станет приквелом и расскажет о молодости Дрейка, до того как он стал знаменитым искателем приключений. Уолберг может сыграть Виктора Салливана по прозвищу Салли, наставника и друга главного героя в исполнении Тома Холланда. Режиссер — Трэвис Найт.

Источник: Variety

Amazon заказал производство первого сезона сериала «Периферийные устройства»

Проект основан на одноименном фантастическом романе Уильяма Гибсона, действие которого разворачивается в недалеком будущем. В центре сюжета находятся Флинн Фишер и ее брат Бертон, служивший в корпусе морской пехоты, в элитном подразделении Первой гаптической разведки. После службы Бертону подворачивается непыльная работенка — тестирование новой видеоигры. Однажды он просит Флинн подменить его, и девушка не видит в поручении ничего особенно сложного. Работа выглядит простой и неинтересной, пока она случайно не становится свидетелем странного происшествия, способного навсегда изменить привычный мир. Джонатан Нолан и Лиза Джой разрабатывают проект.

Источник: Deadline

Мэтт Ривз подтвердил: Энди Серкис сыграет в «Бэтмене» Альфреда

Режиссер опубликовал в Twitter гифку с актером на красной дорожке и подписал: «А вот и Альфред!»

«Бэтмен» ожидается в российских кинотеатрах 24 июня 2021 года.

Александр Скарсгард получил роль в драме Passing

В центре сюжета — школьные подруги Клэр Кендри (Рут Негга) и Айрин Редфилд (Тесса Томпсон), которые вновь встречаются спустя несколько лет. Старые отношения возрождают прошлые идеи, рискующие разрушить жизни обеих. Ребекка Холл дебютирует в полнометражной режиссуре и поставит фильм.

Источник: Deadline

Спайк Ли экранизирует графический роман «Принц котов» (Prince of Cats)

Оригинальный комикс Роналда Вимберли — переосмысление пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Действие разворачивается в Бруклине 1980-х и рассказывает знакомую историю глазами Тибальта, двоюродного брата Джульетты. Окруженный брейк-дансом, хип-хопом и граффити, он вместе с другими Капулетти сражается с Монтекки в подпольных битвах на мечах. Ли напишет сценарий адаптации.

Источник: THR

Трейлер драмы «Сиберг»

Картина рассказывает о жизни актрисы Джин Сиберг. Один из главных символов французской новой волны, в 1960-е она своей активистской деятельностью и романтическими отношениями с борцом за гражданские права Хакимом Джамалом привлекла внимание ФБР, которое устроило за актрисой полномасштабную слежку в рамках программы COINTELPRO. Через Сиберг Бюро планировало подорвать и дискредитировать движение за равные права для темнокожего населения. Подробнее о фильме КиноПоиск рассказывал с кинофестиваля в Венеции.

Райан Дестини исполнит главную роль в боксерской драме «Как кремень» (Flint Strong)

Основанный на документальной картине «Ти-Рекс», фильм рассказывает о 17-летней боксерше Кларессе Шилдс, которая в 2012 году стала олимпийской чемпионкой по боксу. С 2019-го считается абсолютной чемпионкой мира в средней весовой категории. Создатели ленты планируют показать, как Шилдс шла к победе и тренировалась в родном городе Флинте, штат Мичиган. Рэйчел Моррисон занимает режиссерское кресло ленты.

Источник: Deadline

Энди МакКуин, Фреда Фо Шен и Николас Кэмпбелл снимутся в хоррор-антологии «Книги крови» (Books of Blood)

Фильм будет состоять из трех новелл, основанных на рассказах Клайва Баркера. Один расскажет о психотерапевте, которая после смерти 7-летнего ребенка становится жертвой мошенника, выдающего себя за медиума. Героиней второй истории станет девочка, страдающая от мизофонии, резкой нетерпимости к звукам, и сбежавшая в Лос-Анджелес. Третий сюжет вращается вокруг профессионального киллера, которому представляется шанс отправиться на покой, если он добудет загадочную бесценную книгу. Режиссер — Брэннон Брага.

Источник: Deadline

Трейлер драмы «Миллион мелких осколков»

Молодой писатель Джеймс просыпается в разбитом состоянии на борту самолета в Чикаго, ничего не помня о предыдущих событиях. Вскоре выясняется, что Джеймс направлен в реабилитационный центр. Испытания, выпавшие на долю героя, должны исцелить его от душевных страданий. В процессе терапии он сближается с другими пациентами — харизматичным боссом мафии и молодой девушкой, в которую по правилам клиники ему запрещено влюбляться. Российская премьера картины состоится 12 декабря 2019 года.

Мемуары менеджера Джуди Гарлэнд станут основой для сериала

«Джуди, Лайза, Роберт, Фредии, Дэвид, Сью и я» — история Стиви Филлипс, которая начинала секретарем в компании MCA, но впоследствии стала агентом многих голливудских звезд, среди которых были Гарлэнд, Лайза Миннелли, Роберт Редфорд, Дэвид Боуи и Пол Ньюман. Проект расскажет о киноиндустрии 1960-х и 1970-х и будет сделан в духе сериала «Безумцы».

Источник: Deadline

Реджина Холл исполнит главную роль в драме «Мастер» (Master)

В центре сюжета — две афроамериканки, которые учатся в Бостонском колледже искусств. Одна только поступила в университет, а вторая уже успела стать главой местного студенческого сообщества. Однажды им вместе предстоит столкнуться со сверхъестественными силами, обитающими в камнях старинного учебного заведения. Мариама Диалло поставит картину.

Источник: Deadline

Вырезанный кадр из фильма «Лига справедливости»

Исполнитель роли Киборга Рэй Фишер опубликовал в Twitter кадр, где его герой встречается с главным злодеем картины Степным Волком. «#ВыпуститеВерсиюСнайдера», — подписал актер фото.

Дэн Баккедаль и Августо Агилера присоединились к актерскому составу сериала «Сделано для любви»

Главная героиня проекта — жена миллиардера, которая узнает, что тот вживил ей в мозг высокотехнологичный прибор слежения. Он позволяет мужу отслеживать ее местоположение, наблюдать за ней и даже рассказывает о ее чувствах. Будучи не в силах больше жить с ним, женщина отправляется в бега. Патрик Сомервилль разработает для стрим-сервиса HBO Max экранизацию одноименного романа Эмили Сент-Джон Мандел.

Источник: Deadline

Кили Хоуз снимется в драме о жизни писателя Роальда Даля

Сюжет картины вращается вокруг отношений Даля с женой — голливудской звездой Патришей Нил. После 10 лет супружеской жизни они переехали в тихую английскую деревню, где их брак должен был пройти непростую проверку трагическими событиями. Джон Хэй поставит безымянную картину, которая ранее называлась «Нетихая жизнь».

Источник: Variety

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