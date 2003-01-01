Квентин Тарантино рассказал о своих планах на будущее

Сегодня, 12:36Обсудить0

Выступая в Лондоне на мероприятии Британской киноакадемии, режиссер Квентин Тарантино раскрыл, чем планирует заняться, прежде чем приступить к работе над своим десятым фильмом. По словам Тарантино, сперва он намерен закончить книгу, после чего посвятит себя театральной постановке и сериалу.

«Обычно, когда я заканчиваю сценарий, мы практически сразу начинаем производство, — говорит Тарантино. — Когда я дописал „Однажды в… Голливуде“, то оказался не готов к съемкам. Отчасти потому, что был настроен писать».

«Так что я закончил „Однажды в… Голливуде“, дописал этот сценарий, отложил его в сторону и написал пьесу, — продолжает режиссер. — Потом написал пять эпизодов сериала. Сейчас я работаю над книгой и надеюсь закончить ее за три месяца. Идея в том, что к марту я, может, закончу с книгой, после чего теоретически, может быть, займусь пьесой, потом теоретически сделаю сериал и только тогда начну думать, что сделаю с десятым фильмом».

В июле стало известно, что Тарантино, вдохновленный созданием карьеры для героя Леонардо ДиКаприо в «Однажды в… Голливуде», может снять собственный вестерн-сериал. Предполагается, что речь идет о «Законе Баунти», звездой которого по сюжету фильма долгое время был Рик Далтон. Тарантино написал сценарий и признался, что хочет сделать его для какого-нибудь стрим-сервиса, например Netflix. При этом не ожидается, что ДиКаприо сможет исполнить в сериале главную роль.

Название своей книги Тарантино не раскрывает. Известно, что главным героем станет ветеран Второй мировой войны, который в 1950-е разочаровался в голливудском кино и начал смотреть фильмы Акиры Куросавы и Федерико Феллини.

Несмотря на загруженность, Тарантино заверил собравшихся, что десятый фильм состоится.

«Десятый фильм будет, да, — заявил Тарантино. — Не представляю, что это будет. Но его придется подождать».

Источник: Variety

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