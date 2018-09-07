В «Симпсонах» на Disney+ не появится эпизод с Майклом Джексоном

В версии мультсериала «Симпсоны», доступного для просмотра на стрим-платформе Disney+, не будет эпизода «Безумный папа» (Stark Raving Dad), где одного из персонажей озвучил Майкл Джексон. Причины удаления серии не называются, но предполагается, что решение связано с документальной картиной «Покидая Нетландию», после выхода которой покойный музыкант вновь оказался в центре скандала с растлением малолетних.

«Безумный папа» увидел свет 19 сентября 1991 года. По сюжету эпизода Гомер попадает в психиатрическую клинику, где знакомится с Леоном Комповски, который считает себя Майклом Джексоном. Музыкант не был указан в титрах, и лишь спустя годы выяснилось, что он лично озвучил этого персонажа.

В марте 2019 года канал Fox удалил «Безумного папу» из ротации, а продюсер «Симпсонов» Джеймс Л. Брукс признал, что это единственное верное решение в свете появившейся информации. Канал поддержал и создатель мультсериала Мэтт Грейнинг.

Представители Disney никак не прокомментировали удаление эпизода.

«Покидая Нетландию» — история двух мужчин, которые в юном возрасте дружили с Майклом Джексоном. Лишь спустя годы они смогли признать, что музыкант совращал их и использовал для секса. Создатели документального фильма показали, как события прошлых лет и знакомство со звездой повлияли на мужчин и на их семьи.

Источник: THR

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