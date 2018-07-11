Братья Руссо спродюсируют документальный сериал о противостоянии DC и Marvel

Режиссеры «Мстители: Финал» Джо и Энтони Руссо разработают для стрим-сервиса Quibi документальный сериал «Ожесточенная битва» (Slugfest). Руссо выступят исполнительными продюсерами проекта, который расскажет о многолетнем противостоянии двух титанов комикс-индустрии — Marvel и DC.

Сериал вдохновлен книгой Рида Такера «Ожесточенная битва: Внутри 50-летней битвы между Marvel и DC». Два издательства начали работу в первой половине XX века и со временем стали главными игроками на рынке, постоянно сражаясь за внимание читателей. Противостояние привело к появлению множества знаменательных комиксов и со временем переместилось в Голливуд, где теперь с помощью блокбастеров идет битва за зрителя.

Об основных событиях противостояния КиноПоиск рассказывал в материале «Marvel против DC: История главных конкурентов в мире комиксов».

Дон Аротт и Шина М. Джойс разделят режиссерское кресло документального проекта.

Сейчас братья заняты на съемках криминальной драмы «Черри» с Томом Холландом в главной роли. Дата премьеры картины пока не сообщается.

Источник: Deadline

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.