Звезда «Игры престолов» Кристофер Хивью посетил Новгород для съемок фильма

Сегодня, 09:05Обсудить0

Кристофер Хивью, известный зрителю по роли Тормунда в сериале «Игра престолов», 13 ноября приехал вместе с женой Грю Молвер в Великий Новгород для съемок документальной картины «По следам святого Олафа». Съемочная группа ленты посетила Троицкий раскоп, Софийский собор и другие исторические места города.

Имя норвежского короля викингов Олафа (впоследствии святого Олафа) крепко связано с историей Великого Новгорода. В 1027 году в союзе с Швецией он напал на Данию, но потерпел поражение и в 1028 году был вынужден бежать в Швецию и затем дальше, в Новгород, к князю Ярославу Мудрому. Вторая жена князя, Ингигерда — дочь короля Швеции, когда-то была невестой Олафа. Бежал он на Русь вместе с малолетним сыном Магнусом, оставив в Швеции жену Астрид. Олаф пробыл на Руси несколько месяцев и оставил здесь Магнуса. Ярослав Мудрый предлагал высокородному гостю княжить в России, но тот вернулся на родину, где погиб в 1030 году.

Новгородские историки и археологи встретились со съемочной группой, рассказали об истории города и связи Великого Новгорода с Норвегией. Среди экспертов присутствовал писатель Виктор Смирнов, рассказавший о личной встрече с Хивью в Facebook.

Все восемь сезонов «Игры престолов» прямо сейчас доступны для просмотра по подписке «КиноПоиск + Амедиатека». На КиноПоиске сериал можно смотреть с технологией DeepDive: она позволяет распознавать актеров и персонажей в лицо, а также дает короткую справку о персонажах.

Источник: «Пароход»

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Сегодня, 09:05
Звезда «Игры престолов» Кристофер Хивью посетил Новгород для съемок фильма
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