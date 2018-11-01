Кадры из сериала «Ведьмак»: Геральт с мечом, монстр в болоте и Цири в пути

Стрим-сервис опубликовал в сети коллекцию кадров (и несколько фотографий со съемок) из сериала «Ведьмак». На кадрах, кроме знакомых Геральта, Йеннифер и Цири, представлены и второстепенные персонажи, среди которых Истредд, Стрегобор, королева Калантэ, Кагыр и сир Лазло.

Сериал «Ведьмак» — адаптация цикла романов Анджея Сапковского в жанре темного фэнтези. Действие разворачивается в мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Один из лучших ведьмаков в своем деле — Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.

Из личных принципов Геральт держится подальше от человеческих разборок и предпочитает ограничиваться получением и выполнением контрактов. Лишь по воле судеб он вынужден ввязаться в политические интриги местных правителей и в итоге оказывается вовлечен в сложный узел противостояния северных королевств и могущественной южной империи Нильфгаард. Так Геральт становится защитником юной Цири, которой интересуются влиятельные силы.

«Ведьмак» выйдет на Netflix 20 декабря 2019-го.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда проект станет доступен для просмотра.