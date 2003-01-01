На Disney+ появились предупреждения об «устаревших культурных стереотипах»

3 часа назадОбсудить0

Пользователи нового стрим-сервиса Disney+ обратили внимание, что перед классическими диснеевскими проектами студии зрителям показывают специальные дисклеймеры. Они предупреждают подписчиков, что мультфильмы демонстрируются в оригинальном виде, вследствие чего могут содержать «устаревшие культурные стереотипы».

На данный момент такие дисклеймеры были замечены перед мультфильмами «Дамбо», «Коты-аристократы», «Книга джунглей», «Леди и Бродяга», «Питер Пэн», «Фантазия» и «Пиноккио», где также присутствует предупреждение о сценах курения.

Перед запуском Disney+ некоторые эксперты выразили опасения, что студия может изменить старые мультфильмы, некоторые сцены из которых не соответствуют современным культурным нормам. Классические проекты неоднократно критиковали из-за расовых стереотипов: изображение индейцев в «Питере Пэне», сиамские коты в «Котах-аристократах» и «Леди и Бродяге», вороны из «Дамбо», откровенно пародирующие поведение афроамериканцев.

В итоге студия не стала вырезать или менять оригинальные сцены и вместо этого решила ограничиться предупреждениями. При этом на Disney+ отсутствует мюзикл «Песня Юга», который неоднократно критиковали за некорректное изображение афроамериканцев.

Источник: GameSpot

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