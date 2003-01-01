Педро Паскаль раскрыл имя главного героя в сериале «Мандалорец»

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В интервью, выпущенном к релизу первого эпизода сериала «Мандалорец», исполнитель главной роли Педро Паскаль рассказал о работе над персонажем и попутно раскрыл имя своего героя. Если верить актеру, главного героя «Мандалорца» зовут Дин Джерин (Den Jarin или Din Jarren — точное написание неизвестно). При этом сложно сказать, действительно ли Паскаль случайно раскрыл официальное имя персонажа или он сам дал такое имя герою.

«Он традиционно крутой, несовершенный, загадочный одинокий стрелок, вышедший из лучших вестернов и самурайских фильмов, — говорит Паскаль о своем персонаже. — Во время обсуждения с Джоном (Фавро, создатель сериала — Прим. ред.) я спросил, что я должен искать. Я знаю, что он любит фильмы, я люблю фильмы. „Что мне, по-твоему, надо посмотреть?“ — спросил я. Он сразу назвал Серджио Леоне и „Телохранителя“ Акиры Куросавы».

«Он похож на самурая, Клинта Иствуда и меня, — продолжает актер. — Просто вставьте меня между этими двумя знаменитыми персонажами, потому что мне также очень понравилась возможность сделать его как можно более доступным и человечным, что звучит странно, потому что сложно понять, кто он такой, закованный в броню с головы до ног. Но суть в том, чтобы зрители узнали в нем себя. Мы все покрыты броней и боимся ее снять, и благодаря этому он становится персонажем, за которым хочется наблюдать».

События «Мандалорца» разворачиваются после падения Галактической империи в финале «Возвращения джедая», но до появления Первого Ордена, с которым зрители познакомились в «Пробуждении силы». В центре сюжета — одинокий наемник, живущий на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Представитель некогда могучей расы благородных воинов-мандалорцев, теперь он вынужден влачить жалкое существование среди отбросов общества.

О том, чего ждать от «Мандалорца», КиноПоиск рассказывал в материале «Вестерн в далекой Галактике».

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