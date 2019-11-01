Музыкальный альбом Люка Эванса и еще 10 новостей дня

Рики Джервэйс проведет 77-ю церемонию вручения премии «Золотой глобус»

Актер станет ведущим награждения в пятый раз. «Снова они сделали мне предложение, от которого я не смог отказаться, — говорит Джервэйс. — Но это точно последний раз, так что вечер обещает быть жарким». Церемония пройдет в Лос-Анджелесе 5 января 2020 года.

Источник: Deadline

Джона Хауэр-Кинг сыграет принца Эрика в ремейке «Русалочки»

Диснеевская «Русалочка» — экранизация одноименной сказки Ганса Кристиана Андерсена. Главная героиня истории — подводная принцесса Ариэль — из любви к человеку суши, принцу Эрику, идет на сделку с подводной ведьмой. Та дает ей ноги, но отбирает голос, так как преследует свои зловещие цели. Режиссер — Роб Маршалл.

Источник: Deadline

22 ноября Люк Эванс выпустит дебютный музыкальный альбом «At Last»

Пластинка, в которой актер попытался максимально раскрыть свой уникальный стиль исполнения, объединит в себе эклектичную коллекцию современных и классических композиций, создание которых курировал лично Эванс. Объявляя о выпуске альбома, Эванс дебютировал с треком «Love Is A Battlefield», который впервые исполнил на шоу Грэма Нортона. Второй сингл, «Changing», можно прослушать здесь.

Источник: Пресс-служба лейбла BMG

Студия Paramount начала работу над ремейком триллера «Внутреннее расследование»

Главный герой оригинальной картины 1990 года — молодой детектив отдела внутренних расследований Рэймонд Авила, намеренный во что бы то ни стало добраться до Денниса Пека, самого влиятельного полицейского Лос-Анджелеса. Пек контролирует весь город благодаря сложной системе одолжений и зависимостей, силе и коррупции, но Авила готов идти до конца, чтобы засадить его за решетку. Тодд Гарнер спродюсирует новую версию.

Источник: Collider

Аулии Кравальо присоединилась к актерскому составу сериала «Власть»

Действие сериала развернется в мире, где все девочки-подростки имеют необычную способность: они могут испускать из рук электричество, способное покалечить или даже убить человека. Это наследственная сила, которая со временем просыпается во взрослых женщинах и меняет весь мир навсегда. Рид Морано поставит для Amazon 10-серийный проект.

Источник: Deadline

Джордана Брюстер снимется с Джеффри Дином Морганом в триллере «Алтарь» (Shrine)

В центре сюжета — опозоренный журналист, прознавший о серии загадочных чудес, произошедших в небольшом городке в Новой Англии. Он рассчитывает сделать из этого сенсацию и возродить свою карьеру, но не подозревает о зловещем источнике этих чудес. Эван Спилиотопулос напишет сценарий адаптации одноименного романа Джеймса Херберта и поставит картину.

Источник: Deadline

Трейлер мультсериала «Харли Квинн»

Проект расскажет о жизни антигероини, после того как она разорвала отношения с Джокером и теперь пытается самостоятельно стать королевой преступного мира Готэма. Мировая премьера состоится на стрим-сервисе DC Universe 29 ноября 2019-го. В России мультсериал будет эксклюзивно доступен онлайн на КиноПоиск HD.

Т. Р. Найт получил роль в сериале «Бортпроводница»

Главная героиня проекта — бортпроводница Кэсси (Кейли Куоко), чья спокойная жизнь неожиданно оборачивается полноценным кошмаром. Она приходит в себя в незнакомом отеле, в чужой кровати, рядом с мертвым мужчиной и совершенно не представляет, что произошло и как она здесь оказалась. Сериал разрабатывается для стрим-сервиса HBO Max.

Источник: Deadline

Джей Фэро присоединился к актерскому составу драмы «Всю мою жизнь»

Картина расскажет о молодой паре, которая планирует в скором времени пожениться. Праздник омрачает трагический диагноз: у жениха обнаружен рак печени. Но пара не намерена сдаваться и собирается сыграть свадьбу, несмотря на болезнь. Режиссер — Марк Мейерс.

Источник: Variety

Джульетт Льюис, Грэйс Ван Паттен и Миа Гот снимутся в фильме«Мэйдэй» (Mayday)

В центре сюжета — девушка Ана, которая переносится в загадочную и опасную страну, где идет непрерывная война. Она вступает в женский боевой отряд, но со временем понимает, что не готова убивать. Теперь Ана должна найти способ вернуться к своей старой жизни. Карен Синорр занимает режиссерское кресло картины.

Источник: Deadline

Брендан Глисон может сняться в экранизации трагедии Уильяма Шекспира «Макбет»

«Макбет» — одна из самых известных трагедий Шекспира. Основанная на реальной истории шотландского короля, она рассказывает о жажде власти и ее разрушительной силе. В центре сюжета — шотландский лорд Макбет, которого три ведьмы убеждают, что ему суждено стать королем. Предавая друзей и следуя советам честолюбивой жены, он выбирает зло как способ достижения своих целей, и за это ему впоследствии придется поплатиться жизнью. Джоэл Коэн напишет сценарий адаптации и поставит картину.

Источник: Collider

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