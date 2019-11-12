Концепты сериалов Marvel для Disney+: Барон Земо и подопечная Соколиного Глаза

Параллельно с запуском стрим-платформы Disney+ в сети появились иллюстрации к двум проектам по киновселенной Marvel — «Соколу и Зимнему Солдату» и «Соколиному Глазу». На концепт-артах представлены образы персонажей в будущих сериалах: Кейт Бишоп с луком и стрелами, новый костюм Сокола и Агент США, правительственная замена для Капитана Америка, которого сыграет Уайатт Рассел.

Сокол Барон Земо Шерон Картер Агент США Зимний Солдат Кейт Бишоп Кейт Бишоп и Клинт Бартон Кейт Бишоп и Клинт Бартон

«Сокол и Зимний Солдат» — история напарников Капитана Америка, которые теперь должны защищать мир, после того как Стив Роджерс остался в прошлом. Сэм Уилсон (Сокол) получил легендарный щит Капитана и пытается справиться с возложенной на него миссией, пока Баки (Зимний Солдат) разбирается в хитросплетениях современного мира.

Сериал «Соколиный Глаз» расскажет о Клинте Бартоне, бывшем участнике Мстителей, который готов уйти на покой. Но сперва он должен найти себе подходящую замену и начинает тренировать нового Соколиного Глаза — молодую Кейт Бишоп. Бартон должен научить Кейт, как быть супергероем без суперспособностей и спасать людей, полагаясь исключительно на свои навыки, смекалку и меткость.

Кроме концептов в сети появились фрагменты из мультсериала-антологии «Что если…?», который покажет альтернативную историю киновселенной Marvel.

Last but not least, narrating the WHAT IF animated series will be The Watcher, voiced by Jeffrey Wright. #DisneyPlus pic.twitter.com/jVObgVeFyG — Balvin "PORTER" Bridges (@LordBalvin) November 12, 2019 Наблюдатель Уату, которого озвучит Джеффри Райт

Agent Carter as Captain Carter in "Marvel's WHAT IF" series for Disney+ pic.twitter.com/V5ci69dEMQ — Balvin "PORTER" Bridges (@LordBalvin) November 12, 2019 Что если бы Пегги Картер стала Капитаном Америка во время Второй мировой войны

Captain Carter with pre-serum Steve Rogers as IRON MAN in Marvel's WHAT IF. #DisneyPlus pic.twitter.com/bikXUzd51H — Balvin "PORTER" Bridges (@LordBalvin) November 12, 2019 Что если бы Стив Роджерс стал Железным человеком во время Второй мировой войны

T'Challa as Star-Lord in "Marvel's WHAT IF" pic.twitter.com/MYdJXg9cua — Balvin "PORTER" Bridges (@LordBalvin) November 12, 2019 Что если бы Т’Чалла стал Звездным Лордом

The Winter Soldier going against Zombie Cap in Marvel's WHAT IF. #DisneyPlus pic.twitter.com/nF2BCG9vBt — Balvin "PORTER" Bridges (@LordBalvin) November 12, 2019 Что если бы Баки сражался с зомби Капитаном Америка

«Соколиный Глаз», «Что если…?» и «Сокол и Зимний Солдат» — часть мини-сериалов, разрабатываемых для стрим-сервиса Disney+ на основе кинофраншизы Marvel. В будущем свет также увидят проекты «Локи», «Ванда/Вижн», «Мисс Марвел», «Лунный рыцарь» и «Женщина-Халк».

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