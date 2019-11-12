Концепты сериалов Marvel для Disney+: Барон Земо и подопечная Соколиного Глаза

Параллельно с запуском стрим-платформы Disney+ в сети появились иллюстрации к двум проектам по киновселенной Marvel — «Соколу и Зимнему Солдату» и «Соколиному Глазу». На концепт-артах представлены образы персонажей в будущих сериалах: Кейт Бишоп с луком и стрелами, новый костюм Сокола и Агент США, правительственная замена для Капитана Америка, которого сыграет Уайатт Рассел.
«Сокол и Зимний Солдат» — история напарников Капитана Америка, которые теперь должны защищать мир, после того как Стив Роджерс остался в прошлом. Сэм Уилсон (Сокол) получил легендарный щит Капитана и пытается справиться с возложенной на него миссией, пока Баки (Зимний Солдат) разбирается в хитросплетениях современного мира.
Сериал «Соколиный Глаз» расскажет о Клинте Бартоне, бывшем участнике Мстителей, который готов уйти на покой. Но сперва он должен найти себе подходящую замену и начинает тренировать нового Соколиного Глаза — молодую Кейт Бишоп. Бартон должен научить Кейт, как быть супергероем без суперспособностей и спасать людей, полагаясь исключительно на свои навыки, смекалку и меткость.
Кроме концептов в сети появились фрагменты из мультсериала-антологии «Что если…?», который покажет альтернативную историю киновселенной Marvel.
«Соколиный Глаз», «Что если…?» и «Сокол и Зимний Солдат» — часть мини-сериалов, разрабатываемых для стрим-сервиса Disney+ на основе кинофраншизы Marvel. В будущем свет также увидят проекты «Локи», «Ванда/Вижн», «Мисс Марвел», «Лунный рыцарь» и «Женщина-Халк».
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