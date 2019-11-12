Концепты сериалов Marvel для Disney+: Барон Земо и подопечная Соколиного Глаза

Сегодня, 11:37Обсудить0

Параллельно с запуском стрим-платформы Disney+ в сети появились иллюстрации к двум проектам по киновселенной Marvel — «Соколу и Зимнему Солдату» и «Соколиному Глазу». На концепт-артах представлены образы персонажей в будущих сериалах: Кейт Бишоп с луком и стрелами, новый костюм Сокола и Агент США, правительственная замена для Капитана Америка, которого сыграет Уайатт Рассел.

Сокол
Барон Земо
Шерон Картер
Агент США
Зимний Солдат
Кейт Бишоп
Кейт Бишоп и Клинт Бартон
Кейт Бишоп и Клинт Бартон

«Сокол и Зимний Солдат» — история напарников Капитана Америка, которые теперь должны защищать мир, после того как Стив Роджерс остался в прошлом. Сэм Уилсон (Сокол) получил легендарный щит Капитана и пытается справиться с возложенной на него миссией, пока Баки (Зимний Солдат) разбирается в хитросплетениях современного мира.

Сериал «Соколиный Глаз» расскажет о Клинте Бартоне, бывшем участнике Мстителей, который готов уйти на покой. Но сперва он должен найти себе подходящую замену и начинает тренировать нового Соколиного Глаза — молодую Кейт Бишоп. Бартон должен научить Кейт, как быть супергероем без суперспособностей и спасать людей, полагаясь исключительно на свои навыки, смекалку и меткость.

Кроме концептов в сети появились фрагменты из мультсериала-антологии «Что если…?», который покажет альтернативную историю киновселенной Marvel.

Наблюдатель Уату, которого озвучит Джеффри Райт

Что если бы Пегги Картер стала Капитаном Америка во время Второй мировой войны

Что если бы Стив Роджерс стал Железным человеком во время Второй мировой войны

Что если бы Т’Чалла стал Звездным Лордом

Что если бы Баки сражался с зомби Капитаном Америка

«Соколиный Глаз», «Что если…?» и «Сокол и Зимний Солдат» — часть мини-сериалов, разрабатываемых для стрим-сервиса Disney+ на основе кинофраншизы Marvel. В будущем свет также увидят проекты «Локи», «Ванда/Вижн», «Мисс Марвел», «Лунный рыцарь» и «Женщина-Халк».

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда проект станет доступен для просмотра.

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