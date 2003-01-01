Звезды «Друзей» могут воссоединиться в спецвыпуске стрим-сервиса HBO Max

Кортни Кокс, Мэтт ЛеБлан, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер и Дженнифер Энистон могут вновь появиться вместе на экране в специальном выпуске, посвященном 25-летию «Друзей». Отдельная передача, в которой звезды проекта обсудят сериал вместе с его создателями Дэвидом Крэйном и Мартой Кауффман, разрабатывается для стрим-платформы HBO Max, сообщает THR.

Источники уточняют, что спецвыпуск пока официально не получил зеленый свет и сейчас ведутся переговоры со всеми участниками возможного проекта, которые, как утверждается, заинтересованы в возможном воссоединении. В случае достижения договоренности авторам передачи предстоит еще собрать всех звезд в одном месте.

Весной 2020 года «Друзья» окончательно покинут Netflix и перейдут на стрим-сервис HBO Max, принадлежащий конгломерату WarnerMedia. По информации источников, за права показа популярного сериала в течение пяти лет компании пришлось заплатить 425 млн долларов — по 85 млн долларов за каждый год.

В 2019 году «Друзья» отметили 25-летие. Премьера сериала состоялась в 1994 году. Проект просуществовал 10 сезонов и завершился в 2004-м. Он признан одним из лучших комедийных сериалов в истории американского телевидения и стал одним из наиболее знаменитых проектов 1990-х. О юбилее сериала читайте в спецпроекте КиноПоиска.

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Источник: THR

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